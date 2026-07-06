Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana. La notizia che i fan attendevano è finalmente diventata realtà: Ultimo sarà protagonista di un concerto il 3 luglio 2027 allo stadio Oreste Granillo. Da mercoledì apriranno i botteghini per l'acquisto dei biglietti.

L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del sindaco Francesco Cannizzaro.

«Reggio, in questi anni, ha perso molti voli e molti treni. Appariva, al cospetto dell'Italia, come la stella più fragile dell'universo. Abbiamo sempre ribadito che avremmo iniziato a normalizzarla e così è stato. Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo. Contestualmente, però, non possiamo non iniziare a renderla attrattiva. Proprio per questo ho deciso, dopo oltre vent'anni, di riaprire lo stadio Granillo ai grandi eventi. In queste ore ho chiuso un importante accordo con una produzione nazionale affinché possa arrivare a Reggio Calabria uno dei big assoluti della musica italiana. Il 3 luglio 2027, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, arriverà Ultimo. Da mercoledì i botteghini saranno aperti».

L'annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per la carriera di Ultimo. Solo pochi giorni fa il cantautore romano ha regalato ai suoi fan uno degli spettacoli più imponenti della sua carriera con "La favola per sempre", il grande concerto-evento andato in scena nell'area dell'Università di Tor Vergata, a Roma. Un appuntamento che ha riunito centinaia di migliaia di persone, trasformando la periferia romana in un'immensa arena a cielo aperto. Tra scenografie spettacolari, effetti speciali e una scaletta che ha attraversato tutti i suoi più grandi successi, l'artista ha celebrato il profondo legame costruito negli anni con il proprio pubblico, regalando una serata destinata a entrare nella storia della musica dal vivo italiana.