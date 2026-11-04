Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha partecipato questa mattina alle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, svoltesi presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti e in Piazza Italia. Una giornata di particolare significato civile, nella quale il ricordo dei Caduti si è accompagnato all'orgoglio dell'appartenenza nazionale e alla riconoscenza verso quanti operano al servizio delle istituzioni e della collettività.

Nel solco dell'alto valore istituzionale della ricorrenza, la cerimonia ha visto la Prefettura di Reggio Calabria, autorevole presidio dell'unità dello Stato sul territorio, esprimere attraverso il Prefetto Clara Vaccaro, che ha reso omaggio ai Caduti in rappresentanza del Governo, il significato profondo del tributo ai Caduti e della gratitudine del Paese. Alla celebrazione hanno preso parte le autorità civili e militari e i rappresentanti dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, testimoniando un impegno condiviso nella difesa della Patria, nella tutela della legalità e nella sicurezza dei cittadini.

«Il 4 Novembre – ha dichiarato il Sindaco Cannizzaro – appartiene alla storia più profonda della nostra Nazione. È il giorno in cui rendiamo onore a quanti hanno sacrificato la propria vita per l'unità e la libertà dell'Italia, ma è anche il momento in cui rinnoviamo la nostra riconoscenza verso le donne e gli uomini che, attraverso il proprio servizio, custodiscono i valori sui quali si fonda la Repubblica. Dietro ogni uniforme ci sono una scelta di responsabilità, una vocazione al dovere e una disponibilità al sacrificio che meritano il rispetto dell'intero Paese».

Il Primo Cittadino ha sottolineato il valore dell'impegno profuso dagli appartenenti alle istituzioni militari, alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato, evidenziando il significato civile e sociale di una presenza che costituisce un riferimento essenziale per le comunità.

«Dalla difesa della Patria alla tutela dell'ordine pubblico, dal contrasto alla criminalità agli interventi di soccorso nelle emergenze, il servizio delle donne e degli uomini in uniforme rappresenta una delle espressioni più concrete della vicinanza dello Stato ai cittadini. Un impegno spesso lontano dai riflettori, fatto di professionalità, coraggio e senso del dovere. A tutti loro, e alle famiglie che ne condividono sacrifici e responsabilità, rivolgo il ringraziamento dell'Amministrazione comunale e dell'intera città».

Nel richiamare il senso della ricorrenza, Cannizzaro ha infine sottolineato il valore del ricordo come patrimonio da custodire e trasmettere alle giovani generazioni, rinnovando il senso di appartenenza alla comunità italiana.

«La bellezza di questa giornata risiede nella capacità di tenere insieme passato e futuro, sacrificio e speranza, orgoglio patriottico e responsabilità collettiva. Il 4 Novembre ci ricorda che appartenere a una Nazione significa riconoscersi in una storia comune e in una comunità di valori. Reggio Calabria si riconosce pienamente in questi principi e abbraccia idealmente quanti hanno dato la vita per la Patria e coloro che continuano a servirla con dedizione. Perché il modo più autentico di onorare la nostra storia e il Tricolore è tradurne ogni giorno i valori in comportamenti e azioni concrete al servizio del bene comune».