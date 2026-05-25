Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Orlando e Romeo
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Giuseppe Cuzzola è stato riconfermato sindaco di Bruzzano Zeffirio. Il primo cittadino uscente si è imposto alle comunali sugli sfidanti Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo con il 68% dei consensi, tutti e tre a capo di raggruppamenti civici. Di seguito i voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale:
LISTA “UNIONE DEMOCRATICA
Candidato a sindaco: Giuseppe Cuzzola 68,64% (422 voti)
Concetto Candido 29
Antonella Cilione 86
Domenico Toscano 34
Domenico Serranò 77
Francesco Crea 49
Domenico Muscolo 54
Triestina Paola Plutino 82
LISTA “LAVORO, NATURA E PROGRESSO”
Candidato a sindaco: Vincenzo Maria Romeo 0,16% (1 voto)
Filippo Altomonte
Pietro Iachino
Antonio Stellitano
Francesco Altomonte
Milena Murdaca
Antonia Iannì
LISTA “ORLANDO”
Candidato a sindaco: Massimo Orlando 31,20% (185 voti)
Maria Domenica Vigilante29
Bruno Politanò 46
Lorenzo Munari 4
Giuseppina Landolfo 22
Paolo Talia 8
Cherubino Maria Marte 51
Antonio Valastro 1