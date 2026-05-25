Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Orlando e Romeo

Giuseppe Cuzzola è stato riconfermato sindaco di Bruzzano Zeffirio. Il primo cittadino uscente si è imposto alle comunali sugli sfidanti Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo con il 68% dei consensi, tutti e tre a capo di raggruppamenti civici. Di seguito i voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale:

LISTA “UNIONE DEMOCRATICA

Candidato a sindaco: Giuseppe Cuzzola 68,64% (422 voti)

Concetto Candido 29

Antonella Cilione 86

Domenico Toscano 34

Domenico Serranò 77

Francesco Crea 49

Domenico Muscolo 54

Triestina Paola Plutino 82

LISTA “LAVORO, NATURA E PROGRESSO”

Candidato a sindaco: Vincenzo Maria Romeo 0,16% (1 voto)

Filippo Altomonte

Pietro Iachino

Antonio Stellitano

Francesco Altomonte

Milena Murdaca

Antonia Iannì

LISTA “ORLANDO”

Candidato a sindaco: Massimo Orlando 31,20% (185 voti)

Maria Domenica Vigilante29

Bruno Politanò 46

Lorenzo Munari 4

Giuseppina Landolfo 22

Paolo Talia 8

Cherubino Maria Marte 51

Antonio Valastro 1