Il sindaco Francesco Cagliuso: «Un appuntamento identitario per la nostra comunità. Vedere la Villa Comunale così animata, con famiglie, giovani e anziani che vivono momenti di gioia, cultura e tradizione, è la conferma che il territorio sa esprimere il meglio di sé quando fa squadra»

«L'Amministrazione Comunale di Caulonia esprime la propria soddisfazione per l'eccellente riuscita della terza edizione del “Primo Maggio in Festa”, la manifestazione promossa dal Comitato 1 Maggio in Festa che ha animato la villa comunale Frammartino di Caulonia Marina nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2026, all'insegna del tema “Cultura, Musica, Sapori e Fede: Un Viaggio tra Tradizione ed Emozione”.

Due intense giornate di festa hanno saputo coniugare tradizione popolare, musica dal vivo, gastronomia e devozione religiosa, radunando un numero straordinario di concittadini e visitatori. La sera del 30 aprile, l'apertura del Villaggio Gastronomico ha dato avvio alle celebrazioni, proseguite con il concerto degli Alfa Time e culminate nello spettacolo “Dance Tarantella – La Festa Folk Elettronica”, che ha entusiasmato il pubblico. Il 1° maggio, dopo la Santa Messa in onore di San Giuseppe, la giornata si è dispiegata in un ricco programma: le MiniOlimpiadi per i ragazzi delle parrocchie, l'apertura dell'Area Food, i tornei di Briscola e Scacchi, il raffinato duo Bellowskey con fisarmonica e pianoforte, e il gran finale con lo spettacolo “Viva gli Anni 90”, accolto da un'entusiastica partecipazione popolare.

Il Primo Maggio in Festa – dichiara il sindaco Francesco Cagliuso – è ormai diventato un appuntamento identitario per la nostra comunità. Vedere la Villa Comunale così animata, con famiglie, giovani e anziani che stanno vivendo momenti di gioia, cultura e tradizione, è la conferma che Caulonia sa esprimere il meglio di sé quando fa squadra. Sono profondamente grato al Comitato 1 Maggio in Festa per la passione e la dedizione con cui, anno dopo anno, costruisce un evento di qualità, capace di valorizzare le nostre radici e di proiettarle verso il futuro.”

L'Amministrazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale di Caulonia, che ha garantito con professionalità e discrezione la gestione dell'ordine pubblico e della viabilità nelle aree dell'evento. Grazie al loro prezioso presidio, la manifestazione si è svolta in piena sicurezza, consentendo a tutti i partecipanti di vivere le due giornate con serenità e spensieratezza.

Un ringraziamento va anche a tutti gli sponsor, alle parrocchie, alle associazioni e ai volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa, nonché alla cittadinanza tutta per l'affettuosa e numerosa partecipazione. La presenza così ampia di pubblico è la più bella testimonianza del radicamento di questa manifestazione nel tessuto sociale e culturale della nostra comunità.

Il Comitato 1 Maggio in Festa desidera esprimere la propria sincera gratitudine al Sindaco di Caulonia, alla Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Scuderi e al Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, per il costante sostegno e la preziosa vicinanza dimostrata nei confronti della manifestazione.