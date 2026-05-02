«L'Amministrazione Comunale di Caulonia esprime la propria soddisfazione per l'eccellente riuscita della terza edizione del “Primo Maggio in Festa”, la manifestazione promossa dal Comitato 1 Maggio in Festa che ha animato la villa comunale Frammartino di Caulonia Marina nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2026, all'insegna del tema “Cultura, Musica, Sapori e Fede: Un Viaggio tra Tradizione ed Emozione”.

Due intense giornate di festa hanno saputo coniugare tradizione popolare, musica dal vivo, gastronomia e devozione religiosa, radunando un numero straordinario di concittadini e visitatori. La sera del 30 aprile, l'apertura del Villaggio Gastronomico ha dato avvio alle celebrazioni, proseguite con il concerto degli Alfa Time e culminate nello spettacolo “Dance Tarantella – La Festa Folk Elettronica”, che ha entusiasmato il pubblico. Il 1° maggio, dopo la Santa Messa in onore di San Giuseppe, la giornata si è dispiegata in un ricco programma: le MiniOlimpiadi per i ragazzi delle parrocchie, l'apertura dell'Area Food, i tornei di Briscola e Scacchi, il raffinato duo Bellowskey con fisarmonica e pianoforte, e il gran finale con lo spettacolo “Viva gli Anni 90”, accolto da un'entusiastica partecipazione popolare.

Il Primo Maggio in Festa  – dichiara il sindaco Francesco Cagliuso – è ormai diventato un appuntamento identitario per la nostra comunità. Vedere la Villa Comunale così animata, con famiglie, giovani e anziani che stanno vivendo momenti di gioia, cultura e tradizione, è la conferma che Caulonia sa esprimere il meglio di sé quando fa squadra. Sono profondamente grato al Comitato 1 Maggio in Festa per la passione e la dedizione con cui, anno dopo anno, costruisce un evento di qualità, capace di valorizzare le nostre radici e di proiettarle verso il futuro.”

L'Amministrazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale di Caulonia, che ha garantito con professionalità e discrezione la gestione dell'ordine pubblico e della viabilità nelle aree dell'evento. Grazie al loro prezioso presidio, la manifestazione si è svolta in piena sicurezza, consentendo a tutti i partecipanti di vivere le due giornate con serenità e spensieratezza.

Un ringraziamento va anche a tutti gli sponsor, alle parrocchie, alle associazioni e ai volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa, nonché alla cittadinanza tutta per l'affettuosa e numerosa partecipazione. La presenza così ampia di pubblico è la più bella testimonianza del radicamento di questa manifestazione nel tessuto sociale e culturale della nostra comunità.

Il Comitato 1 Maggio in Festa desidera esprimere la propria sincera gratitudine al Sindaco di Caulonia, alla Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Scuderi e al Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, per il costante sostegno e la preziosa vicinanza dimostrata nei confronti della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale augura al Comitato 1 Maggio in Festa di continuare su questa strada di eccellenza, nella certezza che la quarta edizione saprà regalare nuove emozioni all'intera comunità cauloniese».