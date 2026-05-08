Si apre ufficialmente la corsa alle Comunali anche a Roccaforte del Greco, dove domenica 10 maggio alle ore 10.30 sarà presentata la lista “Roccaforte del Greco – Liberi di Ricominciare” con candidato a sindaco il professore Paolo Ferrara.

L’appuntamento si terrà nella sala del Consiglio comunale e rappresenterà il primo momento pubblico del progetto politico che punta a costruire una nuova prospettiva amministrativa per il piccolo centro dell’area grecanica. Al centro della proposta c’è l’idea di una “Roccaforte Metropolitana”, capace di rafforzare il rapporto con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e di attrarre opportunità senza perdere identità e radici.

Ferrara, docente al liceo scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, dottore agronomo e presidente di UniReggio, è stato recentemente insignito del San Giorgio d’Oro 2026 dal Comune di Reggio Calabria per l’attività svolta nel sociale, nella formazione e nella valorizzazione del territorio.

«“Liberi di Ricominciare” non è solo uno slogan, ma un impegno: ridare dignità al territorio, costruire opportunità per i giovani, migliorare i servizi, rafforzare i collegamenti e rendere Roccaforte sempre più attrattiva anche per chi vive fuori ma continua ad amarla», afferma Ferrara nella nota diffusa alla stampa.

Il candidato sindaco sottolinea inoltre la volontà di coinvolgere non soltanto i residenti ma anche quanti, pur vivendo lontano, mantengono un legame con il paese: «Il futuro di questo territorio passa non solo dai residenti e da chi seppur lontano la porta nel cuore, ma anche da chi come noi vuole viverlo e sentirlo casa. Adesso più che mai è tempo di crederci davvero e, soprattutto, è tempo di ricominciare, insieme».

La lista “Liberi di Ricominciare” sarà composta da:

Maurizio Albanese,

Antonino Azzarà,

Antonino Cuzzola,

Domenico D’Agostino,

Basilio Giuseppe Iero,

Simona Mafrici,

Giuseppe Triolo,

Raffaella Viglianisi

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, l’incontro di domenica sarà aperto alla cittadinanza, ai simpatizzanti e a tutti coloro che continuano a guardare a Roccaforte del Greco con attenzione e partecipazione.