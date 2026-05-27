«Continuerò, insieme alla squadra amministrativa, a servire questa comunità, con passione, umiltà e determinazione, sempre vicino ai bisogni delle famiglie e di ogni cittadino».

Le elezioni amministrative ad Anoia sanciscono un risultato straordinario per Alessandro Demarzo, che è stato riconfermato per il suo terzo mandato consecutivo alla guida del paese di circa 2 mila abitanti nella Piana di Gioia Tauro. Con quasi l’80% dei consensi, sostenuto dalla lista Sveglia, ha vinto la sfida contro Angelo Sciotto e la lista Cambiamento per Anoia.

«Questo ampio consenso non è soltanto una vittoria elettorale, ma il segno di un legame autentico costruito negli anni attraverso impegno, ascolto, presenza quotidiana e amore sincero per il nostro paese – afferma Demarzo-. Le sfide non mancheranno, ma sono certo che, con l’aiuto di tutti e con quello straordinario spirito di comunità che ci unisce, continueremo a far crescere il nostro paese rendendolo sempre più moderno, accogliente, solidale e ricco di opportunità per i nostri giovani. Un grazie speciale va a tutti gli elettori, a chi ci ha sostenuto con affetto e fiducia e anche a chi ha espresso idee diverse: ogni voce è importante e contribuisce a rendere più viva e forte la nostra democrazia».