Alle ore 23 di ieri aveva votato il 14,97%. 71 i comuni coinvolti nel collegio di Reggio Calabria, grecanica e locride

Si chiude al 22,34% l’affluenza definitiva, comprensiva delle due giornate di voto e rilevata alla chiusura delle operazioni alle ore 15 di oggi nel collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati. È il dato che fotografa la partecipazione al termine della prima giornata di voto nei 71 comuni coinvolti dalla consultazione.

Una percentuale che arriva dopo il 14,97% complessivo registrato nella giornata di domenica. Quasi 350 mila gli elettori complessivamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio.

Quattro i candidati in corsa per il seggio alla Camera: Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra; Frank Benedetto, candidato del centrosinistra; Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale; Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.

Partito, ad urne chiuse, lo spoglio delle schede per determinare il risultato delle suppletive. Lo scrutinio e tutti gli aggiornamenti sono seguiti in diretta su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e su tutte le testate web del network LaC.