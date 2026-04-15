Sostegno economico per chi ha presentato domanda su piattaforma ProCiv. Stanziamenti anche per Centri per la famiglia e lavoratori di pubblica utilità

La Giunta della Regione Calabria dà il via libera agli interventi di sostegno economico per imprese e cittadini colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato la fascia costiera del territorio regionale.

Su proposta del presidente Roberto Occhiuto, insieme al vicepresidente Filippo Mancuso e agli assessori Giovanni Calabrese e Marcello Minenna, l’esecutivo ha dato indirizzo al dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive di attivare, tramite Fincalabra, una procedura di sostegno economico rivolta alle imprese che hanno già presentato domanda attraverso la piattaforma della Protezione civile.

Gli aiuti saranno erogati nella forma del “de minimis” e finanziati attraverso risorse dei programmi nazionali, come Pac e Fsc, oppure mediante economie e certificazioni di progetti coerenti con i programmi comunitari.

Analoga misura è stata prevista anche per i privati. Il Dipartimento di Protezione civile, sempre con il supporto di Fincalabra, dovrà predisporre una procedura dedicata a chi ha già avanzato richiesta tramite la piattaforma ProCiv, con risorse che potranno provenire dal bilancio regionale o da fondi comunitari.

Sarà invece il dipartimento per la Programmazione unitaria a individuare concretamente le risorse disponibili e a predisporre gli atti necessari per garantire la copertura finanziaria degli interventi.

Nel corso della stessa seduta, su indicazione dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, la Giunta ha approvato anche il documento di programmazione per il rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia. L’intervento, in linea con l’avviso pubblico nazionale dell’agosto 2025, prevede risorse complessive pari a 2,29 milioni di euro e punta all’attivazione di nuove strutture sul territorio regionale.

Infine, su proposta dell’assessore al Bilancio Marcello Minenna, è stata disposta l’iscrizione in bilancio di oltre 18,9 milioni di euro riconosciuti dal Ministero del Lavoro per l’annualità 2025. Le risorse sono destinate ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, in base al numero degli addetti attualmente in servizio individuati dal dipartimento regionale competente.

Un pacchetto di misure che mira, da un lato, a sostenere chi ha subito danni a causa del maltempo e, dall’altro, a rafforzare servizi e strumenti di welfare su scala regionale.