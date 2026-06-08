Si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime di Amendolara la nuova seduta del Consiglio regionale in corso a palazzo Campanella. A prendere la parola in apertura il presidente del Consiglio Cirillo: «Apriamo questa seduta del Consiglio regionale con un punto all’ordine del giorno che abbiamo voluto inserire in accordo con il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Il gravissimo episodio accaduto nei giorni scorsi ad Amendolara ha scosso profondamente l’intera comunità calabrese e richiama tutti noi a una maggiore responsabilità e a un’azione istituzionale più forte sui temi del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e della tutela della dignità delle persone.

Mi auguro che dal dibattito odierno in Aula possa emergere una risposta condivisa, chiara e ferma: un segnale concreto di vicinanza alle famiglie delle vittime e un rinnovato impegno della Calabria a favore della legalità, del lavoro dignitoso e della difesa dei diritti umani».

La discussione quindi riguarderà le misure di contrasto al caporalato, lo sfruttamento del lavoro e alle condizioni dei lavoratori migranti in Calabria. L'ordine dei lavori si completerà con altri sei punti, a partire dal provvedimento amministrativo di iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per l'Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, della relazione sulla gestione 2025 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi.