L'europarlamentare esprime solidarietà a studenti, dirigenti e personale scolastico. Al centro del suo intervento il rafforzamento della cybersicurezza, della prevenzione e della cooperazione tra gli Stati membri

«Esprimo la mia piena solidarietà agli istituti scolastici coinvolti nell’allarme bomba di oggi. Sono vicina agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale e a tutta la comunità educante». Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, in riferimento all’allarme bomba che ha interessato numerose scuole italiane e calabresi.

«Gli attacchi informatici e gli allarmi che in queste settimane stanno interessando diversi Paesi europei – prosegue – sono inaccettabili e richiedono una risposta tempestiva e rigorosa. Il Governo italiano e le istituzioni dell’UE sono già al lavoro per rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza».

«Come Unione europea - aggiunge l’europarlamentare calabrese -, occorre agire con determinazione per potenziare le politiche di cybersicurezza, investire in strumenti di prevenzione e migliorare la capacità di risposta agli attacchi informatici, consolidando la cooperazione tra gli Stati membri e promuovendo standard di sicurezza più elevati, a tutela dell'intero sistema economico e sociale europeo», conclude l’eurodeputata Giusi Princi.