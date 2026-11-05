Alternativa Popolare rafforza la propria struttura organizzativa sul territorio reggino con la nomina di Lillo Zappia a Coordinatore Provinciale di Reggio Calabria. La nomina, formalizzata dal Presidente Nazionale del partito, On. Paolo Alli, è avvenuta su indicazione del Coordinatore Regionale della Calabria, Massimo Ripepi, nell'ambito del percorso di consolidamento e radicamento territoriale del movimento.

Una scelta di grande valore etico e politico, che porta all'interno di Alternativa Popolare una personalità di comprovata esperienza, con un lungo percorso di responsabilità nel mondo sindacale e istituzionale. Zappia vanta infatti una carriera pluridecennale caratterizzata da importanti incarichi politici, istituzionali e sindacali. È stato Consigliere Comunale di Reggio Calabria, ricoprendo anche incarichi di Vicepresidente di commissioni consiliari, tra cui quelle competenti in materia di patrimonio edilizio e assetto del territorio. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Consigliere Provinciale di Reggio Calabria, svolgendo funzioni di Presidente di commissione consiliare.

Parallelamente all'attività istituzionale, ha maturato una importantissima esperienza nella rappresentanza sindacale regionale e nazionale.

Un alto profilo che unisce dunque conoscenza delle istituzioni del mondo del lavoro, capacità organizzative, esperienza nella rappresentanza sociale e una profonda conoscenza delle esigenze del territorio.

«Ho indicato personalmente Lillo Zappia al Presidente Nazionale On. Paolo Alli perché sono profondamente convinto che Alternativa Popolare abbia bisogno di persone di grande valore umano, morale e professionale, capaci di mettere la propria esperienza al servizio della comunità e di un progetto politico serio e credibile. La sua adesione al nostro progetto e la disponibilità ad assumere questo importante incarico sono per noi motivo di grande soddisfazione », dichiara Massimo Ripepi, Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare Calabria.

«Con questa nomina», prosegue Ripepi, «Alternativa Popolare compie un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di crescita e radicamento sul territorio. Vogliamo costruire una classe dirigente autorevole, competente e animata da autentico spirito di servizio. La presenza di Lillo Zappia darà certamente maggiore spessore, qualità e capacità organizzativa alla nostra squadra, contribuendo a rafforzare il dialogo con il mondo del lavoro, le realtà associative, le istituzioni e tutti quei cittadini che chiedono alla politica risposte concrete».

«Desidero ringraziare il Presidente Nazionale, On. Paolo Alli, per aver accolto la mia indicazione e per la fiducia dimostrata nei confronti del nostro percorso politico in Calabria. A Lillo Zappia rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà interpretare questo incarico con la serietà, la competenza e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo impegno pubblico»