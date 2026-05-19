AMPA venticinqueaprile ritiene del tutto positive le risposte dei candidati Domenico Battaglia e Saverio Pazzano, che hanno assunto l’impegno di sostenere i dieci punti programmatici proposti dall’associazione nella «lettera aperta ai 4 candidati» del 3 maggio 2026.

venticinqueaprile apprezza la risposta del candidato Eduardo Lamberti-Castronuovo, che ha comunicato di condividere l’impegno sull’antifascismo, sulla toponomastica e sulla necessità di rispettare la Costituzione ed in particolare l’articolo 54, che impone a coloro che adempiono a funzioni pubbliche di espletarle con disciplina ed onore.

venticinqueaprile propone agli elettori della città di Reggio Calabria di votare per Domenico Battaglia o Saverio Pazzano, ai quali chiede di dare informazione a tutti i candidati delle liste collegate sugli impegni assunti nella risposta da loro inviata e successivamente resa pubblica.

venticinqueaprile ritiene che sarebbe il peggiore risultato elettorale per i cittadini di Reggio Calabria l’affermazione del candidato Francesco Cannizzaro, che non ha risposto alla lettera aperta e che si è sottratto, quasi sempre, ai confronti ed ai dibattiti pubblici, evitando così di rispondere e di dialogare, sia con gli altri candidati, sia soprattutto con i cittadini.

venticinqueaprile chiede ai tre candidati — Battaglia, Lamberti-Castronuovo e Pazzano — di assumere un ulteriore impegno, quello di sostenere il candidato che andrà al ballottaggio contro Francesco Cannizzaro.