La proposta della candidata a sostegno di Cannizzaro Sindaco: «Dovremmo seguire l'esempio di altre città italiane virtuose come Milano, Bergamo, Roma, Messina, che hanno già avviato progetti innovativi contro lo spreco alimentare grazie ai fondi previsti dalla legge Gadda»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«A Reggio Calabria la Tari continua a pesare in modo significativo su commercianti, ristoratori e attività del settore alimentare.
Proprio da questa critica parte la mia proposta che rilancia l'applicazione concreta della Legge Gadda contro lo spreco alimentare». È quanto dichiara Giovanna Zindato candidata al consiglio comunale Lista Udc con Cannizzaro Sindaco.
«La normativa nazionale, la Legge n. 166 del 2016, prevede infatti agevolazioni sulla Tari per le attività commerciali che si scelgono di donare le eccedenze alimentari invece di smaltirle come rifiuti.
In particolare, l'articolo 17 consente ai Comuni di applicare riduzioni sulla parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che effettuano donazioni certificate di beni alimentari.
Così donare conviene più che buttare. È una misura che aiuta contemporaneamente commercianti, famiglie in difficoltà e ambiente.
Le categorie che possono beneficiare dello sconto comprendono supermercati, mense, ristoranti e attività produttive del comparto food.
La riduzione della Tari viene calcolata in modo proporzionale alla quantità di beni donati e regolarmente documentati.
Dovremmo seguire l'esempio di altre città italiane virtuose come Milano, Bergamo, Roma, Messina , che già hanno avviato progetti innovativi contro lo spreco alimentare grazie ai fondi previsti dalla stessa legge.
La Legge Gadda mette a disposizione strumenti concreti e finanziamenti nazionali per i Comuni che presentano progetti antispreco. Servi soltanto la volontà politica di utilizzarli.
Tra le proposte vi sono:
l'approvazione di un “Regolamento Tari antispreco” con riduzioni per le attività che donano alimenti;
la creazione di un Hub Antispreco a Reggio Calabria Sud, destinato al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari.
La riduzione dei rifiuti organici significa meno costi di smaltimento per il Comune e più solidarietà sociale. Un alimento recuperato può diventare un aiuto concreto per chi vive un momento di difficoltà.
L'iniziativa punta a coniugare sostegno alle imprese, lotta allo spreco e attenzione alle fasce più fragili della popolazione, trasformando una misura fiscale in uno strumento di utilità sociale.
Da docente educo gli alunni al rispetto del cibo e del prossimo, dentro le istituzioni tradurrò questi valori in atti: meno TARI per chi dona, più dignità per chi riceve», conclude Giovanna Zindato candidata al consiglio comunale Lista Udc con Cannizzaro Sindaco.