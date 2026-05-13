La segreteria Politica del Polo Civico culturale Cultura e Legalità ha ospitato l’incontro sul tema "Sanità, Sindaco e Consiglio Comunale: quale correlazione funzionale e quali le possibili iniziative?". Un tema estremamente attuale, che ha visto la partecipazione di un numeroso partecipe. Molti i Medici presenti, insieme ad altri Operatori Sanitari e Cittadini comuni.

Prolusione iniziale del Dr. Eduardo Lamberti Castronuovo, che ha sottolineato la peculiare importanza della Sanità Territoriale, avversata, a tutt'oggi, da criticità organizzative, che ne

minano la corretta efficacia. Il Candidato a Sindaco del Polo, per le vicine Elezioni Comunali, ha anche accennato al ruolo di controllo e di proposta che, al Sindaco, attribuisce la Legislazione corrente, auspicando che, una virtuosa partecipazione della Prima Autorità Sanitaria del Territorio, possa arginare derive di management di varia natura ed attenuare la dolorosa piaga della emigrazione sanitaria dei Reggini.

L'evento è stato moderato dal Dr. Umberto Montella, organizzatore del medesimo, co-fondatore del Polo Civico "Cultura e Legalità" e Candidato al Consiglio Comunale alle già citate elezioni. Al tavolo dei Relatori, sono stati presenti anche il Dr. Mario Calipari Geriatra, il Dr. Dario Dieni Pneumologo, la Dr.ssa Irene Cucuzza Reumatologa. Il Dr. Montella ha effettuato una presentatione del complesso di Norme Giuridiche, che disciplina le attribuzioni, in ambito sanitario, del Sindaco e del Consiglio Comunale. Successivamente è stato presentato il progetto: "Salute vicina: Reggio Calabria cura i suoi” ideato e proposto dallo stesso Montella e che prevede, in estrema sintesi:

La creazione di quattro osservatori comunali di alcune malattie ad alta incidenza sociale, dai quali si origineranno quattro

correlati registri delle stesse patologie (Diabete, Osteoporosi, Tumori e Malattie Respiratorie); l’apertura di uno Sportello Comunale di semplificazione burocratica in ambito sanitario; l'avvio di una servizio gratuito di mobilità urbana, a favore di pazienti fragili, in difficoltà economiche, familiari, sociali e fisiche.



Il tutto su impulso del Sindaco e senza aggravio di spesa per il Comune, con eventuale allocazione diversa di somme già esistenti, ma, soprattutto, con l'utilizzo di Personale Volontario, Associazioni dei Malati, Medici in Pensione ed Infermieri esperti del territorio.

Gli Osservatori garantirebbero un monitoraggio continuo, capillare (territorio cittadino, circoscrizionale, quartieri), con un deciso miglioramento delle attività di prevenzione delle patologie. I correlati Registri di Malattia, fornirebbero dati precisi e percentuali di incidenza e potrebbero essere messi a disposizione gratuita, in versione digitale e/o cartacea, a tutti i Medici del Territorio, affinché il loro lavoro sia estremamente più preciso e mirato.

Lo Sportello di Semplificazione Burocratica, garantirebbe una corretta comprensione delle complessità normative che gravitano in ambito sanitario, per tutti i Pazienti, a prescindere dalla loro estrazione socio-culturale, contribuendo ad una "pacificazione" del loro rapporto con i Medici sovente accusati, ingiustamente, di non voler prescrivere alcune terapie gravate, in realtà, da provvedimenti limitativi, adottati dalle Agenzie Nazionali e Territoriali, sempre attive sul fronte della necessità del risparmio in ambito diagnostico e terapeutico.

L'attivazione di un servizio comunale gratuito di mobilità, infine, garantirebbe la realizzazione del principio di democratico accesso alle prestazioni ed alle cure, per tutti i pazienti nelle condizioni sopra indicate. Al termine delle relazioni, numerosissimi interventi sul tema trattato, ad iniziare dai Medici presenti al Tavolo dei Relatori, che hanno sottolineato i possibili vantaggi della realizzazione del Progetto "Salute vicina: Reggio Calabria cura i suoi".

Analogo orientamento, si è registrato tra gli interventi del numeroso pubblico presente (tra gli altri, i Dottori Filippo Bova, Attilio Attinà, Luigi De Filippis, Emanuele Scarlata). Un pomeriggio caratterizzato da una affettuosa e convinta partecipazione da parte di molta Gente che tiene al destino della Città e che ha dimostrato come sia eticamente e moralmente necessario che, i Candidati alle elezioni Amministrative, al di là delle promesse, dei voli pindarici, delle coreografie, debbano poter dotare i loro programmi di argomenti e progetti seri, nell'interesse esclusivo della nostra Comunità. E, la Salute Collettiva, legata a doppio filo ad una Sanità (finalmente) efficiente, è un obiettivo centrale, oltre ogni possibile analisi dei bisogni.