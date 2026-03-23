«La decisione rappresenta un passaggio chiaro e definitivo che restituisce verità e giustizia, confermando l’assoluta correttezza del suo operato e la totale estraneità a qualsiasi ipotesi di responsabilità. Un esito – dichiara Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria in una nota - che riafferma, con forza, l’integrità morale e politica di una persona da sempre impegnata nella vita pubblica.



Giuseppe Francesco Sera ha dimostrato, nel corso degli anni, un impegno costante e coerente, distinguendosi per serietà, competenza e dedizione al bene comune. Il suo percorso politico e istituzionale è stato caratterizzato da un rigoroso rispetto delle regole e da una visione improntata ai più alti valori democratici.



In un contesto in cui troppo spesso il dibattito pubblico rischia di essere condizionato da giudizi affrettati, questa archiviazione ristabilisce un principio fondamentale: la centralità dei fatti e il rispetto delle persone.



Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria rinnova pertanto la propria stima e fiducia in Giuseppe Francesco Sera, certo che continuerà a svolgere il proprio ruolo istituzionale secondo i migliori canoni di responsabilità, trasparenza e servizio alla comunità».