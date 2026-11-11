La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia grecanica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 9 e l’11 ottobre. Un provvedimento importante che interessa i Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti, dove le intense precipitazioni e le forti raffiche di vento hanno provocato ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture, agli edifici pubblici, alle abitazioni e alle attività produttive.

«Sin dalle prime ore successive al maltempo, ho mantenuto un confronto costante con il presidente Roberto Occhiuto, aggiornandolo sulle criticità emerse e sulle necessità rappresentate dagli amministratori locali e dalle comunità. La richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza va nella direzione di dare una prima risposta concreta a un territorio che necessita di interventi urgenti e risorse adeguate» -afferma la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti.

Le prime stime parlano di almeno 20 milioni di euro necessari per il ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, ai quali si aggiungono oltre 3,5 milioni di euro già anticipati dai Comuni per gli interventi di somma urgenza. A queste cifre dovranno poi sommarsi i danni subiti da famiglie, imprese e attività produttive, ancora in fase di quantificazione.

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre di aver formalizzato una richiesta di inserimento di un apposito punto all’ordine del giorno del Consiglio regionale, affinché la situazione dell’Area Grecanica possa essere affrontata in maniera specifica e siano individuate ulteriori iniziative a sostegno delle comunità colpite.

«Ho ritenuto necessario portare la questione direttamente in Consiglio regionale, perché la risposta all'emergenza non può esaurirsi con la dichiarazione dello stato di emergenza. Questo provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale, ma è necessario affiancargli ulteriori forme di supporto, anche a livello nazionale, per garantire ai territori le risorse necessarie ad affrontare la fase della ricostruzione e del ripristino. Occorre sostenere i Comuni che hanno già affrontato spese ingenti per fronteggiare le prime necessità, accelerare il ripristino della viabilità e delle infrastrutture e dare risposte concrete ai cittadini e agli imprenditori che hanno subito danni.

Gli interventi dovranno riguardare prioritariamente il ripristino delle strade e dei collegamenti, la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture idrauliche, gli interventi sugli edifici pubblici e il sostegno alle famiglie e alle attività economiche danneggiate. Sarà inoltre fondamentale assicurare ai Comuni il supporto necessario per far fronte agli interventi urgenti già realizzati e a quelli ancora da programmare.

L'Area Grecanica è un territorio che non può permettersi di rimanere isolato o di vedere compromesse le proprie prospettive di sviluppo a causa degli eventi calamitosi. Continuerò a seguire personalmente l'evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con i sindaci, i cittadini e la Presidenza della Regione, affinché le esigenze delle comunità trovino risposte concrete. La vicinanza ai territori si traduce nella presenza, nell'ascolto e, soprattutto, nella capacità di mettere in campo atti, risorse e interventi efficaci».