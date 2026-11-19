Il Consiglio comunale fa fronte comune e rispolvera gli accordi dimenticati. Nel mirino il rischio di sovrapposizioni con l'intesa Cannizzaro-Basile, mentre tornano centrali il biglietto unico, i pendolari e la rappresentanza istituzionale della "città degli imbarchi"

Villa San Giovanni rimette al centro del dibattito sull'Area integrata dello Stretto una questione rimasta sospesa per sette anni e lo fa con una mozione unitaria del Consiglio comunale che ricostruisce il percorso istituzionale avviato nel 2019, richiama gli impegni assunti dalle Regioni Calabria e Sicilia e rivendica il diritto della città degli imbarchi a partecipare alle decisioni che riguardano il futuro della mobilità sulle due sponde. Un documento che arriva a poco più di un mese dal Patto sullo Stretto sottoscritto il 16 ottobre dai sindaci di Reggio Calabria e Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, e che riporta la discussione su un interrogativo preciso: quale destino abbiano avuto gli strumenti già previsti per realizzare l'integrazione dei trasporti.

Il punto di partenza è l'accordo interregionale del primo marzo 2019, ratificato dalla Calabria con la legge regionale 12 dello stesso anno, che prevedeva l'istituzione di un bacino territoriale ottimale comprendente almeno Reggio Calabria, Messina e Villa San Giovanni. Un sistema pensato per coordinare i collegamenti marittimi e terrestri, integrare le tariffe e garantire la continuità territoriale. Nel luglio 2019 la Regione Calabria ne ha definito il perimetro, comprendendo tredici Comuni della sponda calabrese, mentre nel 2021 sono arrivati ulteriori atti per la costituzione dell'ente di governo e delle assemblee territoriali. Un percorso rimasto incompiuto, lasciando senza attuazione una parte essenziale dell'architettura istituzionale immaginata sette anni fa.

È in questo scenario che si inserisce il nuovo Patto Cannizzaro-Basile, con la proposta di un'Agenzia unica per la mobilità, dello Stretto Pass e di un coordinamento dei collegamenti con l'aeroporto Tito Minniti. Un'iniziativa che punta a rilanciare l'integrazione, ma che ha riaperto il confronto sul coinvolgimento degli enti territoriali. Il protocollo è stato sottoscritto dai due Comuni capoluogo, senza Villa San Giovanni, pur individuando proprio negli approdi e nella stazione ferroviaria villese alcuni dei nodi strategici del sistema intermodale.

La mozione affronta questa contraddizione richiamando il quadro normativo esistente e chiedendo che le nuove iniziative vengano raccordate agli accordi precedenti, evitando duplicazioni di organismi, competenze e costi. Una posizione che arriva dopo settimane di confronto politico, dalle prime prese di posizione dell'amministrazione guidata da Giusy Caminiti alle contestazioni delle opposizioni, fino alla discussione consiliare di ottobre e alla formulazione di un documento unitario.

Il Consiglio impegna quindi sindaca e Giunta a chiedere formalmente alla Regione Calabria una ricognizione degli adempimenti compiuti e di quelli ancora mancanti, dello stato della convenzione istitutiva dell'ente di governo, delle risorse disponibili e delle modalità di partecipazione dei Comuni. Villa San Giovanni chiede inoltre di essere rappresentata con diritto di voto nel Comitato di indirizzo e coordinamento per tutte le decisioni che interessano il proprio nodo autostradale, ferroviario e marittimo, oltre a poter partecipare, attraverso una delega della Città metropolitana, alle sedi istituzionali competenti nei casi previsti.

Ma la questione della rappresentanza si intreccia con quella dei servizi. Il documento rilancia la necessità di riconoscere i collegamenti dello Stretto come trasporto pubblico locale e di arrivare a un biglietto unico integrato a tariffa agevolata per residenti, pendolari, studenti e persone che si spostano per motivi sanitari. Un obiettivo che richiede uno studio tecnico ed economico, il coinvolgimento delle istituzioni siciliane, del Ministero delle Infrastrutture e dei gestori, oltre all'individuazione delle risorse necessarie per sostenere le agevolazioni.

Sul versante infrastrutturale viene chiesto di verificare finanziamenti e interventi programmabili, dalla sicurezza degli approdi alla gestione del traffico urbano, dall'integrazione ferro-mare-gomma ai collegamenti aeroportuali. La Commissione territorio dovrà elaborare un documento sulle priorità cittadine, mentre si propone di verificarne l'allargamento ai capigruppo e agli esperti dell'Area integrata.

La mozione fissa anche una scadenza: entro il 16 dicembre dovrà essere promossa la convocazione di un tavolo interistituzionale con Regione, Città metropolitana, Autorità di Sistema portuale, rappresentanti dei pendolari e degli altri soggetti interessati. Nei trenta giorni successivi il Consiglio dovrà essere informato degli esiti delle interlocuzioni.

Resta così aperta una questione che attraversa amministrazioni, accordi e stagioni politiche: l'Area integrata dello Stretto dispone da anni di una cornice normativa, ma attende ancora una governance operativa e un'effettiva integrazione dei servizi. Con la mozione unitaria, Villa San Giovanni chiede che il rilancio annunciato da Reggio e Messina riparta anche dagli impegni già assunti e riconosca pienamente il ruolo della città sulla quale si concentra una parte determinante dell'attraversamento dello Stretto.