«Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si propone il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente, promuovendo l’inclusione e la comprensione.

È proprio sul concetto di persone che intendo concentrare la mia riflessione: persone titolari di diritti da rispettare e tutelare, partendo dal contrasto di ogni forma di discriminazione e isolamento di cui sono ancora oggi vittime insieme alle loro famiglie. Il rispetto e la tutela di questi diritti sono la precondizione essenziale per migliorare la qualità della vita di queste persone.

Dobbiamo andare oltre la mera accettazione delle persone neurodivergenti, che secondo gli studi più recenti sono sempre più numerose. L’Istituto Superiore di Sanità stima che un bambino su 77 presenta una diagnosi di autismo, con una frequenza dei casi che è aumentata da due a quattro volte negli ultimi 15 anni. Un fenomeno che evidenzia una maggiore incidenza tra i maschi e riguarda quasi mezzo milione di persone.

Numeri che danno il senso della necessità di dare risposte adeguate e tempestive su tutto il territorio nazionale, fornendo ai servizi le risorse necessarie. Vale per tutti i livelli istituzionali: dal Governo al Parlamento, e anche nel sistema degli enti locali.

Come è noto da tempo, come Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato alle Politiche Sociali che ho l’onore di curare, abbiamo avviato una stretta sinergia con l’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia per l’attivazione dei servizi sul territorio, abbiamo assunto un’assistente sociale in organico e abbiamo istituito l’ufficio del Garante della Persona Disabile.

Abbiamo patrocinato l’iniziativa dell’Angsa - Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, illuminando di blu la facciata del palazzo comunale, nel quadro dell’iniziativa «Light it up blue».

Insomma, abbiamo costruito le basi per giocare il nostro ruolo istituzionale nel migliore dei modi, ma per farlo ancora meglio abbiamo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con le associazioni impegnate quotidianamente nella tutela dei diritti delle persone, nel quadro di una sussidiarietà orizzontale effettiva, in cui pubblico e privato remano insieme in un’unica direzione.

In quest’ottica, si inserisce l’iniziativa che, su impulso di Caterina De Giorgio, mamma di un ragazzo affetto da disturbo autistico, insieme all’associazione Prometeo (che nella nostra città gestisce una sede che è punto di riferimento per 25 persone con disturbi dello spettro autistico, tra cui il figlio di Caterina), stiamo organizzando per domenica 12 aprile dalle 10:30 «Una corsa per l’inclusione», nel corso della quale percorreremo le principali vie cittadine correndo insieme verso il raggiungimento della compiuta realizzazione dei valori dello sport che include, contro ogni forma di discriminazione e con la partecipazione di molteplici realtà associative che operano nei campi dello sport e del sociale nella Locride.

Correremo insieme per superare discriminazione e isolamento.

E abbiamo invitato le autorità civili, militari e sportive, le associazioni, le società sportive, i Comuni del comprensorio nella conferenza stampa convocata per giovedì 9 aprile alle ore 11 nella sala del consiglio comunale del Palazzo di Città. Siderno c’è. Siderno farà la sua parte. Come sempre».

Dott. Salvatore Pellegrino - Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Città di Siderno.