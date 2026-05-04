A Villa San Giovanni il tema dell'autoporto in località Castelluccio torna al centro del dibattito politico e amministrativo. I consiglieri comunali Marco Santoro, capogruppo, insieme a Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco , hanno presentato una formale istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990, indirizzata al Segretario Generale del Comune e, per conoscenza, al Sindaco .

«L'iniziativa nasce dall'esigenza di fare piena luce su un progetto ritenuto strategico per il futuro della città, anche alla luce delle recenti dichiarazioni istituzionali e delle notizie apparse sulla stampa, che arrivano il 2026 come “anno della progettazione” e si prospettano l'avvio delle procedure per la realizzazione dell'opera ». È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni, Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco. .

«Con questa richiesta, intendiamo acquisire tutta la documentazione amministrativa e tecnica finora prodotta in relazione all'autoporto, a partire dalla delibera di Giunta con cui sarebbe stato conferito l'incarico per la progettazione, fino agli eventuali atti successivi, comprese determinate dirigenziali, incarichi professionali e studi preliminari.

Allo stesso tempo, l'istanza mira a ottenere un quadro chiaro e aggiornato sullo stato di avanzamento delle attività, sulle eventuali procedure già avviate o in fase di programmazione per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, nonché sull'entità complessiva delle risorse economiche disponibili. Particolare attenzione viene rivolta ai fondi derivanti dal cosiddetto “decreto emergenza”, rispetto ai quali i consiglieri chiedono di conoscere non solo l'importo attualmente disponibile, ma anche il dettaglio delle somme già impegnate o spese e le relative destinazioni.

Non meno rilevante è la richiesta di chiarimenti circa l'eventuale utilizzo di tali risorse per finalità diverse da quelle originariamente previste, con l'indicazione degli atti amministrativi che ne avrebbero autorizzato l'impiego.

L'obiettivo dichiarato è quello di garantire trasparenza e correttezza amministrativa su un intervento che, per dimensioni e impatto, rappresenta uno snodo fondamentale per lo sviluppo del territorio.