«I cittadini di Reggio Calabria hanno l'occasione per eleggere un deputato che sia veramente loro espressione e l'unico è Frank Benedetto». Lo dichiara Luigi Incarnato presidente nazionale di Avanti Psi.

«Votare Vannacci significherebbe tornare indietro ai tempi dei boia chi molla - dice Incarnato - mentre Roscioli non c'entra niente con la città di Reggio. Sono due destre che si somigliano ma i cittadini non devono fare valutazioni diverse: si vota per eleggere un deputato non il sindaco e per questo Benedetto è la scelta migliore. Rappresenterà tutti al meglio perché conosce il territorio».