Una notizia tanto attesa: Polistena è risultato l’unico comune nella provincia di Reggio Calabria ad essere finanziato con il decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al bando “Sport e Periferie 2025”. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova tribuna coperta dello stadio calcistico cittadino “Elvio Guida” e della trasformazione della pista di atletica leggera in versione paralimpica, per un importo di circa 1.200.000 euro. I fondi fanno parte degli oltre 14 milioni di euro destinati in Calabria per la realizzazione, il recupero e la riqualificazione di impianti sportivi.

«Un risultato ottenuto grazie alla perseveranza della visione strategica dell’amministrazione comunale che punta sullo sport come modello di inclusione sociale delle persone disabili – afferma il sindaco Michele Tripodi -. Infatti, il finanziamento ottenuto deriva da un’azione, una procedura complessa (a sportello e punteggio minimo). È la prima tappa verso la realizzazione della Cittadella dello Sport nell’area prossima allo stadio Elvio Guida, che dovrà avere una vocazione paralimpica per tutto il Sud e la Calabria. Stiamo già lavorando alla prossima tappa: appaltare la progettazione definitiva della Cittadella che include la piscina coperta paralimpica con vasca da 50 metri, struttura al momento introvabile sui nostri territori. Ma nei prossimi giorni arriveranno altre buone novità per Polistena, con nuovi decreti di finanziamento pronti e riguardanti opere sportive e civili a beneficio della nostra città».

Il sindaco ha voluto dedicare questo importante risultato all’amico Maurizio Ferrandello, tifoso del calcio rossoverde che ci ha lasciati qualche giorno fa.