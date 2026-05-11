La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria rivendica l’approvazione del Dup, del bilancio di previsione 2026-2028 e della definizione agevolata dei tributi comunali: «La città oggi ha conti più solidi e maggiore credibilità istituzionale».

Duro attacco del Partito Democratico reggino al centrodestra cittadino dopo l’approvazione in Consiglio comunale del Dup, del bilancio di previsione 2026-2028 e del regolamento relativo alla cosiddetta “rottamazione-quinquies”.

Per la Federazione metropolitana del Pd, il voto in aula avrebbe evidenziato «un dato politico significativo»: «Per mesi il centrodestra ha costruito polemiche e propaganda sulla situazione economico-finanziaria del Comune e sulle misure relative alla rottamazione dei tributi, salvo poi non essere presente proprio nel momento in cui si approvavano provvedimenti concreti a favore dei cittadini».

Nel comunicato, i democratici parlano di «solito copione» fatto di «attacchi e polemiche sui social» a cui non corrisponderebbe la presenza nei momenti istituzionali decisivi.

Il Pd rivendica invece il percorso amministrativo portato avanti negli ultimi anni, definendo l’approvazione degli strumenti finanziari «un passaggio importante per la città».

«Reggio Calabria oggi ha conti finalmente più solidi, una maggiore stabilità amministrativa e una credibilità istituzionale ricostruita dopo anni difficilissimi», si legge nella nota, che attribuisce il risultato «a un lavoro lungo, complesso e spesso silenzioso» svolto dall’amministrazione e dal Consiglio comunale.

Secondo il Partito Democratico, il percorso di riequilibrio finanziario avrebbe consentito alla città di superare una fase segnata da «condizioni finanziarie drammatiche» e da «un pesante squilibrio ereditato dal passato».

«Occorreva prima risanare i conti – prosegue il Pd – per poter poi programmare investimenti, opere pubbliche, servizi e nuove opportunità per la comunità».

Particolare attenzione viene riservata anche alle misure inserite nella rottamazione-quinquies, considerate «un’opportunità concreta per tante famiglie e attività economiche reggine».

Il regolamento consentirà infatti ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso la riduzione o la cancellazione di sanzioni e interessi e la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

«Una scelta di equilibrio e buon senso – conclude il Pd – che aiuta chi è in difficoltà e allo stesso tempo rafforza il rapporto corretto tra ente e contribuenti».