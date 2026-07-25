«Il gruppo consiliare di opposizione Bova Marina Progetto Futuro esprime profonda preoccupazione per lo stato di abbandono dell’area esterna dell’Ospedale di Comunità di Bova Marina, una struttura sanitaria strategica per tutto il comprensorio dell’Area Grecanica che, nonostante sia stata ultimata da quasi un mese, continua a presentarsi in condizioni assolutamente indecorose».

Così, in una nota, il gruppo consiliare di minoranza della cittadina jonica.

«Le immagini parlano da sole: cumuli di rifiuti, materiali abbandonati, aree non bonificate e una tettoia ancora danneggiata e non ripristinata. Una situazione che mortifica un’opera pubblica destinata a garantire un servizio essenziale ai cittadini.

Ci risulta, inoltre, che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria abbia più volte sollecitato il Comune di Bova Marina affinché provvedesse agli interventi di propria competenza, in particolare al riposizionamento della tettoia retrostante l’edificio e alla pulizia e sistemazione dell’area esterna di competenza comunale. Solleciti che, ad oggi, sembrano essere rimasti inascoltati.

È incomprensibile come un’Amministrazione comunale possa trascurare proprio gli ultimi adempimenti necessari per consegnare alla comunità una struttura tanto importante. Dopo anni di attesa, ci saremmo aspettati il massimo impegno per rendere il presidio pienamente decoroso e pronto all’attivazione, non certo l’ennesima dimostrazione di superficialità e immobilismo.

A questo si aggiunge un’altra grave criticità che non può essere ignorata: la strada di accesso all’Ospedale di Comunità versa in condizioni indecorose. Il manto stradale è deteriorato, presenta numerose buche, avvallamenti e tratti dissestati che rendono difficoltoso e poco sicuro il transito di mezzi e cittadini. È inaccettabile che una struttura sanitaria destinata ad accogliere pazienti, personale sanitario e mezzi di soccorso sia raggiungibile attraverso una viabilità lasciata nel più totale stato di abbandono.

Per questo motivo chiediamo con fermezza all’Amministrazione comunale e al sindaco Andrea Zirilli di attivarsi immediatamente per reperire le risorse economiche necessarie al completo rifacimento della strada di accesso, restituendo dignità e sicurezza a un’infrastruttura che rappresenta il collegamento con un presidio sanitario fondamentale per l’intera Area Grecanica. Il Sindaco garantisca interventi concreti e tempestivi!

Questa vicenda pone interrogativi seri sull’attenzione che l’attuale maggioranza riserva alle opere pubbliche e, soprattutto, alla sanità del nostro territorio. È davvero difficile comprendere come si possa lasciare un bene così rilevante in uno stato di evidente incuria proprio nella fase conclusiva, ignorando persino gli interventi più elementari necessari per renderlo pienamente fruibile.

Come gruppo di minoranza chiediamo che il Comune intervenga con la massima urgenza. I cittadini di Bova Marina e dell’intera Area Grecanica meritano rispetto. Non è accettabile che una struttura destinata a migliorare l’assistenza sanitaria venga lasciata circondata da incuria e degrado, né che il suo accesso avvenga attraverso una strada dissestata e inadeguata.

Bova Marina Progetto Futuro continuerà a vigilare affinché questa vicenda trovi una rapida soluzione e affinché nessun ritardo imputabile al Comune comprometta la piena operatività di un presidio sanitario tanto atteso dalla nostra comunità. La salute dei cittadini non può essere trattata con superficialità: è il momento che l’Amministrazione Zirilli passi dalle parole ai fatti».