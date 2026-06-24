Mesiani, Arcadia, Praticò e Siviglia sollecitano la discussione della proposta per consentire la regolarizzazione di IMU, TARI e altri debiti comunali attraverso condizioni agevolate e sostenibili

I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Brancaleone Gino Mesiani, Rocco Arcadia, Antonino Praticò e Francesco Siviglia hanno formalmente richiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale per esaminare e approvare una proposta relativa all'adesione alla cosiddetta «rottamazione quinquies», misura destinata a favorire la regolarizzazione dei tributi locali non corrisposti.

Secondo i rappresentanti della minoranza, l'iniziativa rappresenta un importante strumento di giustizia sociale e responsabilità amministrativa, rivolto ai cittadini e alle attività economiche che negli anni hanno accumulato posizioni debitorie nei confronti dell'Ente. La proposta riguarda infatti imposte e tributi comunali, tra cui IMU, TARI, sanzioni amministrative e altri carichi affidati alla riscossione.

«Si tratta di un'opportunità concreta – sostengono i consiglieri – per consentire a famiglie e imprese che hanno attraversato periodi di difficoltà economica di sanare la propria posizione attraverso condizioni più sostenibili e vantaggiose, con l'azzeramento di sanzioni e interessi che spesso rendono il debito difficilmente gestibile».

Per i promotori della proposta, l'adesione alla misura consentirebbe di evitare che situazioni debitorie si trasformino in un peso eccessivo per i contribuenti, offrendo al tempo stesso una possibilità reale di rientro delle somme dovute.

L'iniziativa, inoltre, potrebbe produrre effetti positivi anche per le casse comunali. Il recupero di crediti oggi di difficile esazione permetterebbe infatti di incrementare le entrate dell'Ente, migliorando gli equilibri finanziari e rafforzando la capacità dell'amministrazione di programmare servizi e investimenti a beneficio della collettività.

La richiesta della minoranza sarà ora valutata dagli organi competenti, con l'auspicio che il Consiglio comunale possa riunirsi in tempi brevi per discutere una proposta che interessa da vicino numerosi cittadini e operatori economici del territorio.

I Consiglieri di minoranza della lista Brancaleone Rinasce