Il sindaco Domenico Romeo: «Una misura rappresenti un atto di responsabilità e vicinanza verso famiglie, professionisti e imprese»

«Il sindaco ed il capogruppo di maggioranza Morena Sebastiano esprimono soddisfazione per l'approvazione, avvenuta durante la seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile us, del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, approvato su impulso del sindaco Domenico Romeo e previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Tale misura – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – rappresenta un passo significativo per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei cittadini nei confronti dell'Ente, offrendo condizioni particolarmente vantaggiose.



La definizione agevolata consente ai contribuenti di saldare i propri debiti con il Comune senza incorrere in sanzioni né interessi, garantendo altresì la possibilità di effettuare il pagamento tramite comode rateizzazioni.

Questa agevolazione riguarda sia le entrate tributarie sia quelle patrimoniali, incluse quelle soggette a riscossione coattiva o contenzioso, e si configura come uno strumento straordinario finalizzato a sostenere economicamente i cittadini e, al contempo, ad ottimizzare l'efficacia della riscossione da parte dell'Amministrazione comunale.



Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata è fissato al 30 giugno 2026. Le istanze dovranno essere compilate utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet istituzionale e presentata secondo le modalità indicate dal Regolamento, al fine di garantire una corretta gestione dell'intero procedimento.

Il Sindaco sottolinea come questa misura rappresenti un atto di responsabilità e vicinanza verso famiglie, professionisti e imprese, in un momento in cui la collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per rafforzare il tessuto economico e sociale del comune.



Il capogruppo Morena sottolinea che «questa misura rappresenta un'opportunità importante per regolarizzare la propria posizione con il Comune in condizioni più favorevoli, nel rispetto dei principi di equità e responsabilità, ed è un segnale concreto di vicinanza ai cittadini». Inoltre, evidenzia come la definizione agevolata costituisce uno strumento efficace per favorire il recupero delle entrate comunali, alleggerendo contestualmente il carico per i contribuenti.