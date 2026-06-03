Arrivano a quattro i rappresentanti in aula, rafforzando ulteriormente un percorso politico e civico nato dal basso e costruito negli anni attraverso l'impegno costante sul territorio

Il gruppo politico e associativo Primavera Campese accoglie con soddisfazione l'ingresso di Antonio Repaci nel Consiglio Comunale di Campo Calabro.

Con questa surroga, il gruppo consiliare di Primavera Campese raggiunge quattro rappresentanti in aula, rafforzando ulteriormente un percorso politico e civico nato dal basso e costruito negli anni attraverso l'impegno costante sul territorio, l'ascolto dei cittadini e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

L'ingresso di Antonio Repaci rappresenta un importante segnale di continuità per un progetto che, sin dalla sua nascita, ha scelto di mettere al centro il bene comune, la trasparenza amministrativa e il dialogo con la cittadinanza, consolidando una presenza sempre più radicata nelle istituzioni e nel tessuto sociale campese.

«Assumere il ruolo di Consigliere Comunale nel Paese in cui vivo e nel quale vedrò crescere mio figlio mi carica di emozione e, al tempo stesso, di grande responsabilità. Sarò felice di offrire il mio contributo insieme agli amici di Primavera Campese, continuando a lavorare per la nostra comunità con spirito di servizio e collaborazione», ha dichiarato il neo consigliere Antonio Repaci.

Con Giovanni Richichi, Rocco Messineo, Giuseppe Buda e Antonio Repaci, Primavera Campese rinnova il proprio impegno a favore della comunità, nella convinzione che la politica debba essere prima di tutto servizio, ascolto, confronto e presenza costante tra la gente.

L'ingresso di Repaci non rappresenta soltanto un avvicendamento istituzionale, ma costituisce un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Primavera Campese, una realtà che continua ad aggregare energie, competenze e sensibilità diverse, accomunate dall'amore per Campo Calabro e dalla volontà di contribuire concretamente al suo sviluppo.

Nelle prossime settimane, inoltre, l'associazione sarà chiamata a un importante momento di confronto e rinnovamento interno. Sono infatti in programma il rinnovo delle cariche associative e la definizione di un nuovo calendario di iniziative sociali, culturali e politiche che accompagneranno l'attività del gruppo nei mesi a venire.

Un percorso che conferma la vitalità di Primavera Campese e la determinazione di continuare a essere un punto di riferimento per quanti credono in una politica fatta di partecipazione, responsabilità e servizio alla comunità, con lo sguardo rivolto al futuro di Campo Calabro.