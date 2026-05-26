L'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco segna un momento di profonda trasformazione per la città, venendo accolta con entusiasmo dai vertici locali e regionali. Tra le prime voci a levarsi c'è quella di Domenico Romeo, Consigliere Metropolitano e membro del coordinamento regionale di Forza Italia, che non ha risparmiato parole di stima per il neo-eletto.

«Hai svolto una campagna elettorale straordinaria, ci hai messo l'anima», ha commentato Romeo, sottolineando come questa vittoria non sia un caso fortuito ma la naturale conseguenza di un impegno costante e di uno schietto attaccamento alle radici del territorio. Per chi ha seguito da vicino il percorso politico di Cannizzaro, questo traguardo rappresenta il culmine di una crescita fatta di successi amministrativi vissuti fianco a fianco.

La sfida che si prospetta per il nuovo sindaco è definita come «la più gratificante e la più difficile». Tuttavia, secondo Romeo, la competenza di Cannizzaro e la sua capacità di restare vicino alle persone saranno la bussola necessaria per navigare le complessità del governo cittadino. L'aspettativa è quella di un percorso amministrativo virtuoso che non si limiti ai confini del centro urbano, ma che diventi un punto di riferimento per l'intera Città Metropolitana di Reggio Calabria e per tutti i suoi 97 comuni.

L'augurio finale di Romeo si estende anche alla squadra di governo che affiancherà il primo cittadino: un «buon cammino» nel segno dello sviluppo, con la certezza che la determinazione e l'onestà che hanno sempre contraddistinto Cannizzaro faranno la differenza per il futuro della comunità.