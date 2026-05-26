«Il risultato del primo turno delle amministrative conferma la solidità del centrodestra e, in particolare, il radicamento crescente di Forza Italia sui territori. In molte realtà il nostro movimento ha ottenuto risultati significativi, tra cui spicca l’esito di Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro ha vinto con una valanga di consensi. Tutto questo è frutto del lavoro serio dei candidati, degli amministratori locali e di una proposta politica credibile, moderata e concreta, capace di dialogare anche con le migliori esperienze civiche. Forza Italia si conferma punto di riferimento per quell’elettorato che chiede competenza, stabilità e buon governo. Ora avanti con passione e determinazione ai prossimi ballottaggi». Così il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.