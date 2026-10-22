Il Gruppo Consiliare "Progressisti" della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha annunciato la presentazione di una mozione per il prossimo Consiglio Metropolitano. L'iniziativa, firmata dai consiglieri Domenico Mantegna, Sandro Repaci, Carmelo Versace e Vittoria Luciano, prevede l'erogazione di un fondo straordinario aggiuntivo destinato a tutte le amministrazioni locali che gestiscono in economia (con mezzi propri) il trasporto degli studenti.

La proposta si articola su elementi specifici: Il contributo coprirà l'intero anno scolastico 2026/2027, da settembre a giugno; i Comuni potranno ricevere il fondo in base ai chilometri effettivamente percorsi dai mezzi oppure ricevere una cifra forfettaria di 400 euro al mese per singolo scuolabus; la misura non andrà a sostituire i contributi ordinari già previsti, ma si sommerà a essi richiedendo una rendicontazione semplificata.

La necessità del provvedimento – si legge nella nota - nasce da un incremento del costo del gasolio superiore al 20% negli ultimi due anni, una situazione che ha già innescato proteste diffuse sul territorio da parte di autotrasportatori e agricoltori.

A subire i disagi maggiori sono soprattutto i Comuni con meno di 10.000 abitanti e i collegamenti con le frazioni collinari o isolate. «Senza un aiuto concreto, il rischio immediato sarebbe il taglio delle linee meno remunerative o il rincaro dei ticket mensili a carico dei genitori».

Secondo quanto dichiarato dal Capogruppo Domenico Mantegna e dai colleghi di gruppo, le risorse finanziarie per sostenere l'intervento sono già disponibili. La copertura verrebbe garantita dai fondi aggiuntivi del Fondo Unico per l'Inclusione (che ha visto un incremento nazionale di 158 milioni per il 2026) e dai trasferimenti specifici del Ministero dell'Interno per il trasporto scolastico. I Progressisti chiederanno l'inserimento immediato della misura nella prossima variazione di bilancio dell'Ente metropolitano.