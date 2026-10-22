Un confronto franco e schietto, dal quale è emerso un primo risultato concreto: la disponibilità degli autotrasportatori ad affievolire i blocchi per consentire l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e ridurre i disagi per la popolazione.

È questo l'esito principale del vertice svoltosi ieri sera presso la Prefettura di Reggio Calabria, durante il quale sono state affrontate le ragioni della protesta e le criticità che interessano il comparto dell'autotrasporto.

Il tavolo istituzionale resterà aperto e continuerà a rappresentare un canale privilegiato per portare direttamente a Roma, all'attenzione del Governo nazionale, la voce e le rivendicazioni degli autotrasportatori. Un percorso di interlocuzione permanente, finalizzato a dare continuità al confronto e favorire risposte concrete alle problematiche della categoria.

L'iniziativa è la prima nel suo genere promossa da una Prefettura italiana, con la specifica finalità di farsi portavoce delle istanze degli operatori presso le istituzioni centrali.

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha espresso apprezzamento per il clima di dialogo e per il risultato raggiunto, rivolgendo un ringraziamento al prefetto per l'impegno profuso nel favorire il confronto tra le parti e nell'individuare un punto di equilibrio tra le legittime ragioni della protesta e le esigenze della collettività.