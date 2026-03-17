«Le primarie del centro-sinistra che si sono svolte a Reggio Calabria rappresentano un importante momento di partecipazione democratica e di confronto politico per costruire una proposta credibile di governo della città.



In questo percorso Casa Riformista - Italia Viva Reggio Calabria – si legge nella nota stampa - ha scelto con convinzione di mettere in campo una propria candidatura, individuando in Giovanni Muraca una figura autorevole, riconosciuta e stimata nel panorama politico cittadino. Una candidatura che ha saputo interpretare lo spirito riformista, moderato e pragmatico che da sempre contraddistingue il nostro progetto politico.



Il risultato ottenuto alle primarie, con quasi il 32% dei consensi, rappresenta per Casa Riformista - Italia Viva un risultato politico di grande rilievo. Un dato che certifica la forza di una proposta seria, radicata sul territorio e capace di parlare ai cittadini con credibilità.



Questo risultato assume un valore ancora più significativo se si considera che solo alla fine del mese di gennaio tre consiglieri comunali di Reggio, insieme ad altri amici, amministratori e dirigenti politici, hanno aderito al progetto di Casa Riformista - Italia Viva. In pochissime settimane siamo riusciti a costruire una candidatura forte e competitiva, mettendo in campo energie, idee e passione politica.



Il consenso raccolto dimostra che Casa Riformista Italia Viva è oggi una realtà politica riconosciuta, vicina alle persone e sempre più radicata nel tessuto sociale e civile della città.



Da questo risultato ripartiamo con ancora maggiore determinazione. Il nostro obiettivo resta quello di contribuire alla costruzione di un centro-sinistra riformista, largo e credibile, capace di proporre una visione seria per il futuro di Reggio Calabria e di governare la città con competenza, concretezza e responsabilità.



Il percorso intrapreso rafforza il ruolo di Casa Riformista - Italia Viva come forza politica protagonista del campo riformista e moderato, pronta a dare il proprio contributo per costruire una stagione nuova per Reggio Calabria».