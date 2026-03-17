L’ex vicesindaco, che ha votato il bilancio evitando il commissariamento, scrive al primo cittadino: «Per un’apertura alla società civile e per una nuova stagione di coesione cittadina»

Una proposta politica e istituzionale chiara: valutare la nomina di Giovanni Maiolo quale assessore esterno del Comune di Caulonia. È quella avanzata dall’ex vicesindaco Andrea Lancia al primo cittadino Franco Cagliuso per puntellare la sua giunta, a un anno dalla scadenza naturale del suo mandato.

Un appello che nasce secondo Lancia «da una riflessione seria su ciò di cui oggi Caulonia ha più bisogno: aprire l’azione amministrativa alle energie migliori della società civile, alle competenze libere, alle sensibilità capaci di ricucire e non di dividere. Caulonia non ha bisogno dell’ennesimo assessore chiamato semplicemente a presidiare equilibri interni.

Caulonia ha bisogno di figure che sappiano parlare al tessuto profondo della comunità. Ha bisogno di una visione sociale capace di rimettere al centro le persone, la dignità del confronto pubblico, la prossimità ai bisogni quotidiani, la capacità di disinnescare rancori e di ricostruire fiducia».

Lancia si rivolge in modo particolare anche alla capogruppo Antonella Caraffa, secondo cui «In questo quadro, così complesso e compromesso, la proposta di coinvolgere una figura proveniente dalla società civile, quale Giovanni Maiolo, esperto di comunicazione, che ha sempre dimostrato di vivere la politica con passione e dedizione, appare certamente degna di attenzione, per il profilo professionale, umano e civile che lo contraddistingue, nonché per l’impegno che da tempo dedica alla vita della nostra comunità».

Qualora questa proposta trovasse accoglimento «Continuerò - conclude Caraffa - a esercitare il mio ruolo con piena autonomia di giudizio, valutando di volta in volta atti amministrativi e scelte politiche esclusivamente sulla base dell’interesse della comunità di Caulonia».