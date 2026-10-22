Le fatture dell’acqua stanno arrivando nelle case di Caulonia a valanga. Sono arrivate e stanno arrivando quelle del 2023 e del 2024, e nei prossimi mesi seguiranno quelle del 2025 e del primo semestre 2026, con scadenze che si accavallano fino alla primavera.

A fine anno, come sempre, si aggiungerà la seconda rata della Tari.

Sono bollette che entrano in ogni famiglia, e su cui ogni famiglia ha il diritto di avere le idee chiare.

Per questo il gruppo consiliare RinnoviAMO Caulonia, insieme a UNC Consumatori Reggio Calabria, invita i cittadini all’assemblea pubblica informativa di lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 17, nella Biblioteca comunale di Caulonia, in via Roma. Interverranno l’avvocata Silvana Marino e l’avvocata Cristina Latella, esperte in diritto dei consumatori. Introdurrà la consigliera comunale Luana Franco, modera l'Avv.Rocco Femia.

Pagare è un dovere. Sapere cosa si paga è un diritto.