Confermata la partecipazione anche della seconda delle liste civiche di diretta emanazione dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà. Tra i nomi di rilievo spicca quello dell’assessore Carmelo Romeo
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Tra le civiche a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia figura anche “La Svolta”, una delle liste costruite nell’orbita dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà.
All’interno della lista trova spazio anche l’assessore Carmelo Romeo, tra i profili di maggiore peso politico presenti nella compagine.
Lista La Svolta:
Nicola Alati
Giovanni Bova
Claudia Brinzea
Tiziana Bumbaca
Filippo Burrone
Veronica Capone
Leandro Campicelli detto Cupido
Antonino Chirico detto Nino
Emilia Tiziana De Stefano
Giorgio Falcomatà
Angela Falcone
Paolo Foti
Francesco Paolo Gatto
Irene Michelle Gurnari
Rania Hanoun
Antonina Mafrici
Antonia Desiree Masuero
Giovanni Minniti
Claudia Montalto
Roberta Morabito
Rosanna Morabito
Martina Moschera
Monica Nucera
Carmosina Palumbo detta Carmen
Domenica Pirilli
Assunta Pustorino detta Susy
Maria Ranieri
Carmelo Romeo
Antonia Serra
Chiara Tomasello
Marco Vitale
Iolanda Votano