Confermata la partecipazione di una delle civiche di diretta emanazione dell'ex sindaco Falcomatà. In pole c'è Gianni Latella
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Tra le civiche a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia figura anche Reset, una delle liste costruite nell’orbita dell'ex sindaco Giuseppe Falcomatà. Ha trovato posto in questa lista l'uscente Giovanni Latella delegato allo sport e turismo a Palazzo San Giorgio.
Lista Reset:
Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
Fortunato Barbaro (detto Nanni)
Laura Bertullo
Felicia Immacolata Bova
Maria Cristina Caridi
Francesco Catalano
Fortunato Cucinotta
Maria De Carlo
Angelina De Salvo
Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
Santina Alessandra Del Gange
Silvia D’Urso
Giuseppe Foti
Vanessa Gattuso
Silvia Giandoriggio
Maria Stella Granillo
Domenico Iaria
Mirella Francesca Ierace
Giovanni Latella
Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
Fabio Mafrica
Antonio Malara (detto Totò)
Giada Andrea Pavone
Francesco Poto
Maria Annunziata Romeo
Debora Scopelliti
Giuseppa Scrivo
Saverio Silva
Ana Silang
Ranjit Singh
Filippo Sorgonà
Fabio Vazzana