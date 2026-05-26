Partito Democratico primo partito a sostegno della coalizione di Domenico Battaglia, sconfitto nella competizione elettorale per il rinnovo della carica di sindaco di Reggio Calabria. Seguono la Svolta e Alleanza Verdi e Sinistra. Questo il quadro pressoché definitivo, quando mancano solo 6 sezioni, delle 196 totali del comune di Reggio.

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  • Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino) 97
  • Fortunato Barbaro (detto Nanni) 75
  • Laura Bertullo  98
  • Felicia Immacolata Bova  10
  • Maria Cristina Caridi 12
  • Francesco Catalano 618
  • Fortunato Cucinotta 28
  • Maria De Carlo  0
  • Angelina De Salvo 80
  • Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas) 112
  • Santina Alessandra Del Gange 45
  • Silvia D’Urso  20
  • Giuseppe Foti  44
  • Silvia Giandoriggio  236
  • Maria Stella Granillo  18
  • Giovanni Latella  401
  • Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)  21
  • Antonio Malara (detto Toto’)  62
  • Francesco Poto  30
  • Maria Annunziata Romeo  55
  • Debora Scopelliti 19
  • Giuseppa Scrivo  20
  • Saverio Silva  29
  • Ana Silang 25
  • Ranjit Singh 25
  • Filippo Sorgonà 104
  • Fabio Vazzana  17
  • Mirella Francesca Ierace  1
  • Fabio Mafrìca 5
  • Domenico Iaria 4
  • Vanessa Gattuso 13
  • Giada Andrea Pavone 0

Lista Pd

  • Maria Antonietta Rositani 262
  • Maria Amaddeo 7
  • Anna Maria Pia Ardito 4
  • Francesco Arfuso 7
  • Margherita Azzarà 372
  • Francesco Orlando Barreca (detto Franco) 497
  • Maria Bellini 12
  • Valeria Borruto 196
  • Anna Maria Briante 407
  • Paolo Brunetti 791
  • Carmela Caminiti 6
  • Francesca Costantino 1
  • Roberto Diano 201
  • Aida Fiumara 29
  • Annamaria Greco 15
  • Irene Patrizia Ielo 93
  • Manuela Lacaria 40
  • Simona Mafrici 49
  • Marcantonino Malara (detto Nino) 1169
  • Giuseppe Marino 992
  • Vincenzo Marra 725
  • Angela Martino  422
  • Eleonora Maria Pia Megale 517
  • Emilio Minniti  13
  • Giovanna Modafferi 53
  • Christine Monticelli (detta Romeo) 4
  • Nicola Neto  4
  • Lucia Anita Nucera in Maisano (detta Anna, Nucara, Nocera) 759
  • Vincenza Quattrone 91
  • Antonio Ruvolo  726
  • Giuseppe Triolo  20
  • Carmelo Versace  949

Lista “Avanti Casa Riformista”

  • Domenico Aricò  41
  • Maria Antonia Barreca 15
  • Santo Bongani  287
  • Piero Borghetti  26
  • Paola Borzumati 35
  • Giulia Cotroneo  9
  • Domenica Criaco  90
  • Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino) 624
  • Enrico Errigo  8
  • Raffaele Falcomatà  49
  • Damaride Galesi  18
  • Isidoro Giardiniere 31
  • Giuseppe Giordano 89
  • Maria Stella Ielo  71
  • Antonio Le Pera  3
  • Angela Libri 13
  • Loredana Francesca Lombardo 8
  • Martina Mauro  31
  • Fortunata Valeria Neri 19
  • Giovanna Pratticò 3
  • Filippo Quartuccio  671
  • Giovanni Francesco Raffa 2
  • Valentina Rappoccio  12
  • Carmela Scordo  21
  • Pasquale Danilo Spinella  0
  • Ilaria Surace  16
  • Maria Laura Timone  236
  • Agata Domenica Trunfio  48
  • Francesca Zaccone  69
  • Giuseppa Tomo  25
  • Mario Ronnie Van Beuge (detto Mariovan)  3
  • Antonia Manuela Mesiano  17

Lista Battaglia sindaco

  • Lidia Violi  62
  • Lidia Deborah Chiriatti 214
  • Giulia Sembianza 32
  • Marios Lazri  8
  • Francesco Nucara  118
  • Massimo Geracitano  40
  • Pasquale Filippo Marra  74
  • Marianna Valentina Pulitanò 5
  • Francesca Tiziano  32
  • Carmelo Malara  209
  • Giovanni Tramontana (detto Gianni)  391
  • Francesca Scilla  8
  • Valeria Caserta  87
  • Carmela Atepi 53
  • Antonino Liotta (detto Nino) 379
  • Giulia Pezzuto 30
  • Andrea Quattrone  13
  • Pietro Paolo Palma (detto Pierpaolo)  75
  • Claudio Salvatore Casile  35
  • Antonia Nucera (detta Antonella)  83
  • Caterina Gabriella Cotroneo  47
  • Antonio Perpiglia  20
  • Giuseppe Falcone  3
  • Ludovica Laganà  4
  • Maria Marraffa  28
  • Donatella Tornese  16
  • Fabiana Tomba  3
  • Fortunato Maisano 0
  • Gianfranco Laurendi  122
  • Pietro Barillà  2
  • Elena Pelle  41
  • Giuseppe Marra 1

Lista “La Svolta”

  • Nicola Alati 113
  • Giovanni Bova 0
  • Claudia Brinzea 85
  • Tiziana Bumbaca  119
  • Filippo Burrone 534
  • Veronica Capone  5
  • Leandro Campicelli (detto Cupido)  23
  • Antonino Chirico (detto Nino)  341
  • Emilia Tiziana De Stefano  236
  • Giorgio Falcomatà  42
  • Angela Falcone  28
  • Paolo Foti  52
  • Francesco Paolo Gatto  373
  • Irene Michelle Gurnari 56
  • Rania Hanoun 26
  • Antonina Mafrici 2
  • Giovanni Minniti  267
  • Claudia Montalto  69
  • Roberta Morabito  70
  • Rosanna Morabito  41
  • Martina Moschera  56
  • Monica Nucera  32
  • Carmosina Palumbo (detta Carmen)  28
  • Domenica Pirilli  76
  • Assunta Pustorino (detta Susy)  90
  • Maria Ranieri 302
  • Carmelo Romeo  865
  • Antonia Serra  45
  • Chiara Tomasello  35
  • Marco Vitale  126
  • Iolanda Votano 17
  • Antonia Desiree Masuero  14

Lista Avs

  • Antonino Amodeo (detto Nino) 467
  • Dario Baccellieri  102
  • Tiziana Raffaella Biondi  111
  • Maria Pia Callea  58
  • Giuseppe Cantarella  28
  • Massimo Cogliandro  29
  • Federica Corasaniti  3
  • Anna Cristofaro  22
  • Filomena Crucitti (detta Menita)  82
  • Demetrio Delfino  1110
  • Gaetana Distefano (detta Silvana)  13
  • Danilo Emo  143
  • Dionisia Falzea 113
  • Barbara Foti  62
  • Patrizia Maria Paola Luciana Eletta Gambardella 28
  • Maria Guarnaccia  19
  • Elena Maria Antonietta Iacopino 9
  • Danilo Lampasi  0
  • Francesco Le Pera (detto Franco) 163
  • Laura Marchetti  60
  • Emmanuela Antonia Marcianò (detta Emma) 36
  • Maria Grazia Marrapodi 67
  • Antonino Massara (detto Tommy) 142
  • Orazio Modafferi  82
  • Caterina Sorina Muraca  10
  • Maria Antonella Politi  67
  • Gerardo Pontecorvo 71
  • Antonino Santisi 196
  • Anna Sismo  90
  • Ippolita Veltre  29
  • Donatella Zadera  57
  • Clara Zaffino  204

Cultura e Legalità

  • Luigi Tuccio 132
  • Umberto Montella 70
  • Salvatore Palmeri 19
  • Filippo Antonio Bova 170
  • Maria Spanò 236
  • Santo Michele Albanese 18
  • Giada Amato 51
  • Pasquale Andidero 199
  • Antonio Benestare  44
  • Luisa Bonanno  50
  • Mario Calipari  57
  • Maria Luisa Campolo  42
  • Francesca Canale 24
  • Simona Cara 15
  • Giovanna Rosa Caridi  31
  • Antonino Cervino 52
  • Andrea Cortese 54
  • Paolo Denisi  101
  • Dario Dieni  45
  • Mouad El Assali (detto Momo)  15
  • Lucia Gafa’  7
  • Gualtiero Grilletto  28
  • Vincenzo Luigi Mammoliti 14
  • Antonino Mazza Laboccetta  67
  • Giuseppe Francesco Modafferi (detto Peppe) 35
  • Giada Nicolò  137
  • Santo Antonio Pavia  37
  • Carlo Praticò  11
  • Miriam Priolo  9
  • Alessia Romeo  24
  • Maria Paola Rosace  77
  • Rosita Valenti  22

Lista “Reggio normale”

  • Rosa Maria Alessio  3
  • Demetrio Aricò  15
  • Gabriella Bardo  6
  • Domenica Caia  34
  • Maria Giulia Cara  1
  • Irish Jade Carle 5
  • Francesco Chirico  16
  • Santina Chirico 22
  • Irene Cocuzza  17
  • Assunta Caterina Curcio  36
  • Fabrizio D’Alessandro 26
  • Lucia Giuseppina De Vita 14
  • Giuseppe Dieni 37
  • Paul Nepo Jay Gonzales  38
  • Ornella Doriana Laura Manferoce 21
  • Barbara Marra  26
  • Francesco Pancaro 0
  • Alessandro Panetta 0
  • Antonino Pratesi  12
  • Giuseppe Pulvirenti  5
  • Marco Sgrò  33
  • Santino Soda 1
  • Marco Spanò  29
  • Maria Pia Turiano  5
  • Angela Vazzana 17
  • Maria Cristina Vazzana 13
  • Giuseppe Votano 10
  • Natale Zerbi 5

“La strada”

  • Giuseppe Demetrio Andidero (detto Nuccio)  35
  • Maria Arminio  37
  • Simona Boschi  18
  • Chiara Campanella  26
  • Antonio Campolo (detto Lello o Antonello)  113
  • Flavia Assunta Carricato  74
  • Barbara Cartella  108
  • Giovanni Paolo Cartisano  69
  • Antonino Catanese (detto Nino)  36
  • Rosa Chirico (detta Rosy o Rosi)  116
  • Agostino Cortese 42
  • Ornella Santa Aurora De Stefano 48
  • Giovanna Fontanelli 55
  • Daniele Fotia 19
  • Livia Guarniera  51
  • Zaira Viviana Lenzi 46
  • Francesco Lia (detto Ciccio)  202
  • Domenico Libri (detto Mimmo)  28
  • Valeria Malara  20
  • Lorenzo Pio Massimo Martino  69
  • Pietro Dario Nunnari  94
  • Salvatore Orlando  23
  • Fabio Domenico Palumbo 50
  • Maria Lucia Parisi  112
  • Pasquale Pensabene  238
  • Serena Pensabene 104
  • Giuseppina Pontari (detta Pinella)  119
  • Antonello Praticò  82
  • Paola Maria Schipani 146
  • Valentino Scordino 273
  • Serenella Spinella (detta Gaia) 25
  • Francesco Tripodi 11