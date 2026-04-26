IL PROFILO | Già in corsa nelle amministrative 2020 e consigliere comunale, il percorso politico tra opposizione civica, diritti e partecipazione

Non è una novità assoluta nel panorama politico cittadino la candidatura di Saverio Pazzano, che torna a correre per Palazzo San Giorgio dopo l’esperienza del 2020 e il successivo impegno in Consiglio comunale.

Già candidato sindaco alle amministrative di sei anni fa, Pazzano aveva costruito attorno alla lista “La Strada” una proposta civica alternativa ai tradizionali schieramenti. Un percorso che, dopo il voto, è proseguito tra i banchi del Consiglio comunale, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere, portando avanti un’attività di opposizione su temi sociali, urbani e amministrativi.

Nel corso della consiliatura, la sua azione politica si è concentrata su alcuni assi principali: diritti sociali, welfare, politiche abitative, inclusione e attenzione alle periferie. Interventi e prese di posizione che spesso hanno riguardato anche la gestione dei servizi, le condizioni delle fasce più fragili e il rapporto tra amministrazione e cittadini.

Accanto all’attività istituzionale, Pazzano ha continuato a mantenere un forte legame con il mondo dell’attivismo e dell’associazionismo. La sua presenza politica si è infatti sviluppata sia dentro le istituzioni che nei percorsi civici, tra mobilitazioni, iniziative pubbliche e confronto diretto con il territorio.

Un tratto distintivo del suo profilo politico è proprio questa doppia dimensione: da un lato l’esperienza amministrativa maturata in Consiglio comunale, dall’altro una lunga storia di impegno nei movimenti e nelle realtà sociali cittadine.

Nel tempo ha partecipato anche a tavoli tecnici e momenti di interlocuzione con Comune, Prefettura ed enti, portando istanze legate a lavoro, accoglienza e politiche sociali. Un’attività che si inserisce in una visione politica orientata alla partecipazione dal basso e alla costruzione collettiva delle decisioni.

La nuova candidatura a sindaco rappresenta quindi una continuità con il percorso avviato nel 2020, ma anche un rilancio politico: trasformare l’esperienza maturata in aula e nei territori in una proposta amministrativa più ampia.

Con “La Strada”, Saverio Pazzano prova così a consolidare uno spazio civico nel panorama politico reggino, puntando su un’alternativa costruita fuori dalle logiche dei partiti tradizionali e radicata nelle esperienze sociali della città.