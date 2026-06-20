Il consigliere del Partito Democratico della V Circoscrizione indica le priorità della nuova fase amministrativa: sicurezza, welfare di prossimità, legalità e sostegno alle reti del volontariato

«Finalmente ci siamo, le nuove Circoscrizioni sono finalmente operative. Da questo momento in poi, tutti quanti, insieme, noi eletti, dobbiamo essere in costante contatto con i cittadini dei nostri territori per diventare interlocutori credibili delle loro istanze». Così in una nota Filippo Pollifroni, Consigliere Partito Democratico – V Circoscrizione.

«Maggiore sicurezza nei quartieri, presidi di legalità, maggiore efficienza dei servizi essenziali, essere soprattutto di supporto costante al servizio sociale territoriale, per i bisogni di prossimità degli anziani, dei minori in difficoltà, delle donne non ascoltate, ed essere un collante istituzionale con le tantissime attività che nei territori sono portate avanti dal mondo del volontariato.

Una presenza costante che, dalla dimensione istituzionale, deve estendersi al funzionamento di tutti i settori che devono portare il cittadino ad essere tranquillo nel proprio quartiere.

Perché il sistema integrato dei servizi, dentro i Municipi, sia la realizzazione del soddisfacimento dei bisogni della collettività territoriale.

Noi altro non faremo che continuare nell'ascolto costante e attento dei nostri cittadini, per fare sì che finalmente i Piani di Zona siano realizzati nella loro completezza».