Il raggruppamento sarà guidato dal candidato a sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo

Domenica prossima a Reggio Calabria si aprirà ufficialmente la campagna elettorale del polo civico guidato da Eduardo Lamberti Castronuovo, in vista delle elezioni comunali.

L’evento di apertura, previsto con la presentazione dei candidati sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza i punti principali del programma e la visione per il futuro della città. L’appuntamento è al Grand Hotel Excelsior alle 11.