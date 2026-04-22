Il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra illustrerà ai cittadini il suo programma elettorale.
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Domenica a Reggio Calabria si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali con l’iniziativa promossa da Francesco Cannizzaro. L’evento segna l’avvio di una fase cruciale per il centrodestra cittadino, che punta a consolidare il proprio consenso e presentare alla città un programma incentrato su sviluppo, sicurezza e rilancio economico.
L’appuntamento, previsto nel cuore della città, vedrà la partecipazione di esponenti politici regionali e nazionali, oltre a rappresentanti della società civile. Nel corso dell’incontro, Cannizzaro illustrerà le priorità programmatiche e le linee guida della coalizione