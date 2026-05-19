Per accedere è necessario collegarsi sul sito istituzionale del comune di Reggio Calabria e sul portale Hermes

Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. comunica che da giovedì 21 c.m. sarà attiva la procedura di definizione agevolata secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025.

Potranno accedere alla procedura tutti coloro che sono stati destinatari, di ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi aventi ad oggetto entrate tributarie ed extratributarie, emessi dal Comune di Reggio Calabria, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Per accedere alla procedura è necessario collegarsi sul sito istituzionale del comune di Reggio Calabria e sul portale Hermes, raggiungibile tramite il link www.hermesrc.it/definizioneagevolata . Sarà possibile presentare istanza esclusivamente tramite Spid e CieID.

Preliminarmente sarà visibile il prospetto informativo dei debiti rottamabili, per i quali si potrà presentare domanda di definizione agevolata entro il termine perentorio del 10 settembre 2026. Il piano di definizione agevolata verrà inviato al contribuente sulla mail associata al proprio profilo.

Il regolamento sarà visibile sui portali istituzionali del comune di Reggio Calabria e di Hermes.