La lista civica annuncia l’adesione alla coalizione di centrodestra e il sostegno alla candidatura dell’onorevole. Al centro del confronto servizi primari, scuole, rete idrica, depurazione e manutenzione urbana

Si allarga il perimetro civico attorno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. La lista «Reggio Protagonista» ha infatti ufficializzato il proprio sostegno all’onorevole e candidato del centrodestra per le prossime Comunali di Reggio Calabria, al termine di un incontro che, secondo quanto riferito nella nota diffusa dal movimento, avrebbe fatto registrare una «piena convergenza» su contenuti, priorità e visione per il futuro della città e dell’area metropolitana.

Il confronto, viene spiegato, si è sviluppato su temi ritenuti centrali per il governo del territorio: dai servizi primari alla sicurezza delle scuole, passando per la rete idrica, il sistema di depurazione e le condizioni della viabilità urbana. Proprio su questi punti, la lista civica guidata dal professore Simone Veronese ha maturato la decisione di aderire alla coalizione e sostenere la corsa di Cannizzaro a Palazzo San Giorgio.

«La presenza di una lista civica come Reggio Protagonista rappresenta un valore aggiunto per la coalizione, perché porta competenze, partecipazione e una forte spinta di rinnovamento», ha dichiarato Cannizzaro, che nei giorni scorsi ha avviato il percorso pubblico della propria candidatura, indicando anche i primi criteri politici e amministrativi del progetto di centrodestra per la città.

Nella nota, «Reggio Protagonista» rivendica un profilo di civismo «autentico», costruito sul lavoro quotidiano, sulle denunce pubbliche e su proposte concrete per migliorare la città, con una composizione che include professionisti, docenti, personale del mondo della scuola e dell’università, cittadini impegnati nel sociale e figure attive su legalità, trasparenza e difesa dei diritti. Un posizionamento che, nelle intenzioni dei promotori, punta a tradurre in proposta politica un’attività civica già sviluppata negli ultimi anni contro disservizi e inefficienze.

«Noi abbiamo scelto di sostenere l’on. Francesco Cannizzaro perché abbiamo trovato una reale disponibilità al confronto e una piena condivisione sulle priorità per la città. Reggio Calabria ha bisogno di un cambio di passo vero», afferma Veronese. «Reggio Protagonista, insieme a Francesco Cannizzaro sindaco, sarà protagonista di questo cambiamento, al fianco di una coalizione che ha tutta la voglia di dimostrare, con i fatti, di voler davvero restituire alla città dignità, legalità e servizi».