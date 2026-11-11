«Alcuni cantieri possono apparire temporaneamente meno attivi, ma questo non significa che i lavori siano stati interrotti. Dietro ogni intervento, infatti, vi sono attività di verifica, approfondimento tecnico, adeguamento progettuale e adempimenti amministrativi indispensabili per assicurare la corretta esecuzione delle opere». È quanto spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Gioia Tauro, l’ingegnere Giuseppe Romeo.

VIA GIOVANNI XXIII: APPROVATA LA VARIANTE PROGETTUALE

Importanti novità riguardano via Giovanni XXIII. «Proprio nella giornata odierna è stata approvata una variante progettuale necessaria a superare alcune criticità emerse durante l’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla gestione delle acque bianche e delle acque nere – spiega l’assessore -Si tratta di questioni tecniche di particolare rilevanza, sulle quali l’Amministrazione intende intervenire con la massima attenzione, evitando di riproporre problematiche che in passato non hanno trovato soluzioni adeguate. L’obiettivo è realizzare un intervento risolutivo, che non si limiti a completare l’opera, ma garantisca funzionalità e affidabilità nel tempo».

PISTA CICLABILE E PONTILE: IL CANTIERE È OPERATIVO

Sembra che non ci sia interruzione anche per quanto riguarda il progetto della pista ciclabile e del pontile. I due interventi sono strettamente collegati nell’ambito di un’unica programmazione progettuale. «In questa fase, per esigenze legate alla progettazione, alla direzione dei lavori e anche alle condizioni meteorologiche, le attività sono concentrate sulla realizzazione del solaio del pontile – afferma Romeo-. I lavori, dunque, proseguono su una diversa componente dell’intervento complessivo, secondo le necessità tecniche e operative del cantiere».

RIQUALIFICAZIONE DELLE 15 PIAZZE: INTERVENTI IN PIÙ AREE

Prosegue anche il programma di riqualificazione delle 15 piazze cittadine, un progetto articolato che richiede un’attenta organizzazione delle diverse fasi operative. «La Direzione dei Lavori – dichiara Romeo- sta predisponendo la programmazione degli interventi con l’obiettivo di lavorare, laddove possibile, contemporaneamente su più aree della città, così da accelerare l’avanzamento complessivo delle opere. Attualmente le attività sono concentrate sulla Villa Comunale e sul Parco della Lottizzazione Sbaglia».

PARCO DEI CARDI: ADEGUAMENTI PER MIGLIORARE L’INTERVENTO

Per il Parco dei Cardi, l’assessore Romeo spiega che «si è resa necessaria una variante progettuale finalizzata all’introduzione di miglioramenti tecnologici e al corretto sviluppo delle lavorazioni previste. Un passaggio necessario anche sotto il profilo tecnico-contabile, indispensabile per consentire la regolare computazione e contabilizzazione degli interventi e garantire la prosecuzione delle attività nel rispetto delle procedure previste».

MANUTENZIONE STRADALE: AL VIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI BITUMAZIONE

Romeo sottolinea che particolare attenzione è rivolta anche alle condizioni della viabilità cittadina: «L’Amministrazione è consapevole delle criticità presenti su numerose strade, dove buche e voragini rendono necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza. Le difficoltà registrate nel settore delle forniture di bitume hanno inciso sulla programmazione degli interventi. La recente riduzione dei costi dei carburanti e dei prodotti energetici sta tuttavia favorendo la ripresa delle attività degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi. Già nella giornata odierna una ditta ha effettuato sopralluoghi nel centro cittadino per individuare le situazioni maggiormente compromesse e definire le priorità operative. Si procederà, pertanto, con una campagna di bitumazione finalizzata soprattutto alla chiusura delle buche e alla messa in sicurezza dei tratti stradali che presentano le maggiori criticità».

L’OBIETTIVO: OPERE DURATURE, SICURE E FUNZIONALI

L’Amministrazione comunale evidenzia che «comprende i disagi e le legittime preoccupazioni dei cittadini, soprattutto quando la presenza di un cantiere o il protrarsi di alcuni interventi incidono sulla quotidianità. È tuttavia importante ribadire che la realizzazione delle opere pubbliche non può essere valutata esclusivamente sulla base della velocità di esecuzione. La priorità deve essere quella di consegnare alla città interventi corretti, sicuri, funzionali e destinati a durare nel tempo. Le varianti progettuali, quando necessarie, non rappresentano un passo indietro né un’interruzione dei lavori, ma strumenti indispensabili per affrontare criticità emerse in corso d’opera e migliorare la qualità del risultato finale. L’Amministrazione non intende sacrificare la qualità per inseguire una rapidità soltanto apparente, né ripetere errori del passato che potrebbero ripercuotersi sulla funzionalità delle infrastrutture e sui costi futuri per la collettività. I cantieri sono seguiti, le attività di programmazione e verifica proseguono e l’impegno resta quello di portare a compimento gli interventi previsti, restituendo a Gioia Tauro strade più sicure, spazi pubblici riqualificati e infrastrutture più efficienti. Alla cittadinanza si chiede ancora un po’ di pazienza e collaborazione, con la consapevolezza che ogni intervento realizzato correttamente rappresenta un investimento concreto sul futuro della città».