Il confronto, definito da più partecipanti come franco e diretto, ha portato a ribadire con fermezza la volontà di proseguire nel progetto politico già avviato, valorizzando le persone che hanno contribuito alla costruzione della lista
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«Nel corso di una riunione svoltasi nelle ultime ore tra i candidati della lista Noi Moderati in vista delle prossime elezioni comunali, è emersa in maniera chiara, netta e inequivocabile la contrarietà all’eventuale ingresso di Nicola Paris nella compagine elettorale.
Durante l’incontro – si legge nella nota stampa del partito – i partecipanti hanno preso la parola esprimendo una posizione condivisa e sostanzialmente unanime: l’ipotesi di un inserimento di Paris nella lista non sarebbe in linea con il percorso politico e con il lavoro fin qui portato avanti dal gruppo.
Il confronto, definito da più partecipanti come franco e diretto, ha portato a ribadire con fermezza la volontà di proseguire nel progetto politico già avviato, valorizzando le persone che hanno contribuito alla costruzione della lista e mantenendo una linea di coerenza rispetto agli impegni assunti.
Secondo quanto emerso dalla riunione, l’orientamento prevalente tra i candidati è dunque quello di escludere l’ingresso di Nicola Paris nella lista Noi Moderati per le prossime elezioni comunali, qualcuno ha addirittura riferito che sarebbe pronto a uscire insieme ad altri numerosi candidati.
Una posizione che, stando a quanto trapela, sarebbe stata espressa in modo compatto e senza ambiguità, a conferma di una volontà politica condivisa all’interno del gruppo», conclude il partito Noi Moderati Reggio.