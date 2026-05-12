L’assessore comunale e candidato con la lista civica “La Svolta” traccia un bilancio dell’amministrazione Falcomatà e rilancia la candidatura di Mimmo Battaglia: «La città ha ripreso a camminare, ora serve continuità per farla crescere»

Nel nuovo appuntamento dello speciale dedicato alle elezioni comunali 2026 di Reggio Calabria, ospite l’assessore comunale Carmelo Romeo, candidato con la lista civica “La Svolta” a sostegno di Mimmo Battaglia. Un’intervista che ha attraversato i temi della continuità amministrativa, delle grandi opere, dei fondi europei, del turismo e del ruolo dei giovani nel progetto politico del centrosinistra.

«Bisogna riportare la lancetta indietro rispetto al punto di partenza trovato da questa amministrazione», ha spiegato Romeo, ricordando gli anni successivi allo scioglimento del Comune per contiguità mafiosa e il lungo piano di riequilibrio finanziario affrontato dalla città. «I sacrifici li hanno fatti soprattutto i cittadini – ha detto – perché il piano di riequilibrio ha inevitabilmente ridotto l’agibilità politica dell’ente, dalle assunzioni agli investimenti».

L’assessore ha rivendicato però il lavoro svolto in questi anni sul fronte economico e amministrativo: «Si è riusciti comunque a fare tanto sul personale, sulle società partecipate, sul riequilibrio di bilancio e sulla capacità di riportare la città fuori da una situazione che rischiava di diventare irreversibile».

Romeo ha quindi guardato avanti, soffermandosi sul lavoro portato avanti negli ultimi due anni e mezzo come assessore con delega ai fondi europei. «Abbiamo speso il 90% dei fondi europei destinati alla città e queste risorse si stanno traducendo in opere concrete e rigenerazione urbana». Da Pellaro a Catona, ha spiegato, il fronte mare sta cambiando volto attraverso interventi di riqualificazione che puntano a restituire spazi e opportunità ai cittadini.

Ampio spazio anche alle grandi opere strategiche. Tra queste il Museo del Mare, che Romeo ha definito «un’opera destinata a cambiare il volto della città». L’assessore ha ricordato il finanziamento ottenuto attraverso l’interlocuzione con l’allora ministro Franceschini e l’investimento aggiuntivo del Comune: «Sarà un attrattore architettonico, culturale ed economico. Abbiamo scelto di intitolarlo a Gianni Versace anche per rafforzare il posizionamento internazionale di Reggio Calabria».

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di eventi e turismo. Secondo Romeo, la strategia dell’amministrazione è stata quella di «destagionalizzare» l’offerta cittadina attraverso un calendario diffuso durante tutto l’anno. «Il turismo non può essere soltanto mare e cocktail – ha affermato – ma deve raccontare le tradizioni, l’identità e le radici dei territori».

Da qui anche il riferimento ai progetti del Natale e dell’estate nei quartieri, finanziati attraverso bandi rivolti alle associazioni culturali cittadine. «L’obiettivo è valorizzare tutte le anime della città e permettere ai quartieri di esprimere le proprie peculiarità».

Parlando della lista civica “La Svolta”, Romeo l’ha definita «una realtà composta da professionisti, ragazze e ragazzi che vogliono dare idee nuove alla politica». Un progetto politico, ha spiegato, ispirato da Giuseppe Falcomatà e nato per sostenere la candidatura di Mimmo Battaglia attraverso il civismo.

Nel finale, l’appello al voto e il sostegno al candidato del centrosinistra: «Mimmo Battaglia è una persona per bene, un professionista che ha sempre lavorato con grande sacrificio e lontano dai riflettori». Poi l’augurio alla città: «Reggio ha ripreso a camminare bene. Adesso deve correre e diventare davvero il centro del Mediterraneo sotto tutti i punti di vista».