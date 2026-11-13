Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera elogia la vivacità editoriale e l'effetto traino dell'area reggina, citando i successi di Giuseppe Femia e Giuseppe Nicolò. Critica invece la gestione cosentina: «Manca un motore che valorizzi un patrimonio unico nel Mezzogiorno»

«Registro che Reggio Calabria è più avanti di Cosenza nelle politiche culturali e questo non è un fatto positivo per le tradizioni della mia città». Lo afferma in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

«Cosenza che, con il suo teatro di tradizione e le sue origini, era un avamposto culturale oggi ha perso terreno», prosegue il deputato. «A Reggio Calabria c'è una vivacità culturale enorme che determina una sorta di effetto a catena anche nel comprensorio. Lo si è visto con i successi editoriali di Giuseppe Femia e Giuseppe Nicolò, con libri divenuti esempi nazionali e con una intrapresa importante».

«Di contro, a Cosenza manca il motore dell'iniziativa culturale che coinvolga la cittadinanza e che valorizzi un patrimonio unico nel Mezzogiorno», sottolinea ancora Antoniozzi. «Ovviamente da calabrese non posso non essere contento dei successi di Reggio, ma da cosentino avrei voluto che vi fossero condizioni di agibilità culturale che puntassero a recuperare la dimensione della città».