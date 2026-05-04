Cannizzaro controbatte al centrosinistra via social. In un video pubblicato nella serata di eri, il candidato sindaco del centrodestra ha detto la sua sull’evento di apertura della campagna elettorale del centrosinistra in Piazza Duomo.

«Stavo sbirciando per capire come fosse andato il comizio del Partito democratico, di Falcomatà e Battaglia. Da parte loro nessuna proposta, solo attacchi alla mia persona. Falcomatà addirittura ha detto che i miei emendamenti sono ‘fuffa’, stendiamo un velo pietoso.

Ma la cosa più simpatica che hanno cercato di fare, hanno modificato il mio slogan ‘Adesso Reggio’, scrivendo ‘Sempre Reggio’, come se per noi non fosse sempre Reggio. Adesso io modifico il loro, scrivendo ‘Sempre peggio’, perchè guardando le loro facce per me è sempre peggio», ha ironizzato Cannizzaro.

« E’ hanno avuto anche il coraggio di dire direttamente da Piazza Duomo che le circoscrizioni le hanno volute loro invece le ha volute il centrodestra attraverso il mio emendamento che interviene in una norma dello Stato ripristinando le circoscrizioni. Care amiche e amici di Reggio - ha concluso sui social Cannizzaro - se volete realmente cambiare la città dovete anche alla circoscrizione votare per questo simbolo, votare centrodestra».