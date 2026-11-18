Il delegato della sezione Ugo La Malfa di Bovalino chiede collegamenti ferroviari diretti, interventi sulla viabilità ionica e maggiori garanzie per i giovani. Al centro anche la difesa della Costituzione e la riunificazione del partito sotto il simbolo dell’edera

Dal 51° Congresso nazionale del Partito Repubblicano Italiano, svoltosi a Roma il 14 e 15 novembre, il delegato della Sezione Ugo La Malfa di Bovalino, Rosario Sergi, ha rilanciato la questione meridionale, chiedendo un nuovo protagonismo politico per la Calabria e il Mezzogiorno.

Sergi ha illustrato l’impegno della sezione per ricostruire la presenza repubblicana nella Locride, coinvolgendo Benestare, Bovalino, Brancaleone, Gerace, Platì, San Luca e Sant’Ilario, con il contributo dei gruppi di Africo e Bianco. Un territorio dalla storica identità repubblicana, legato anche alle figure di Emanuele Terrana e Francesco Antonio Perri.

Al centro dell’intervento lo spopolamento giovanile, alimentato dalla carenza di infrastrutture e opportunità occupazionali. «I nostri giovani continuano ad andare via perché esiste una carenza infrastrutturale che non lascia spazio a concrete prospettive di sviluppo nel breve periodo».

Sulla mobilità, Sergi ha annunciato richieste a Trenitalia e Regione Calabria per rendere stabile un collegamento ferroviario diretto tra Reggio Calabria e Lamezia Terme, via Roccella Jonica e Catanzaro Lido, evitando lunghe attese per i cambi. Previsto inoltre un confronto con MIT, ANAS e Città Metropolitana per la Bovalino-Bagnara, la messa in sicurezza della SP2, ex Statale 112, e il completamento della 106 dir, così da migliorare i collegamenti della Locride con l’Autostrada del Mediterraneo e le regioni limitrofe.

Altro nodo è la sanità calabrese. Sergi ha criticato il regionalismo sanitario, evidenziando le disparità territoriali e le difficoltà nel trattenere i giovani medici. Ha inoltre espresso preoccupazione per l’autonomia differenziata, che a suo giudizio rischia di aggravare il divario tra Nord e Sud.

Il delegato ha richiamato anche la Costituzione italiana, in particolare l’articolo 27 sulla responsabilità penale personale, ricordando la legge Pica e il superamento delle logiche di responsabilità collettiva. «La nostra Costituzione è la migliore del mondo, ma dobbiamo applicarla».

Infine, soddisfazione per il percorso di riunificazione dei Repubblicani sotto lo storico simbolo dell’edera, nella prospettiva di rilanciare il PRI e recuperarne il patrimonio politico e culturale, anche nel ricordo di Giovanni Spadolini.

«Oggi ci portiamo a casa la ritrovata unità dei repubblicani. Le idee repubblicane non passeranno mai», ha affermato Sergi, concludendo con un messaggio di fiducia nel futuro del partito: «Viva il Partito Repubblicano Italiano!».