La Giunta della Regione Calabria ha approvato una serie di provvedimenti strategici che interessano diversi settori della programmazione regionale, dalla difesa del suolo all’urbanistica, dal trasporto pubblico locale al welfare, fino alla tutela dell’ambiente marino-costiero.

Tra gli atti adottati figurano interventi legati alla gestione del rischio idraulico e alla pianificazione territoriale, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, mitigazione e governo del territorio in aree particolarmente esposte alle criticità idrogeologiche. Le misure si inseriscono nel più ampio percorso regionale di aggiornamento e coordinamento delle politiche di difesa del suolo e di tutela ambientale. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

La Giunta è inoltre intervenuta su aspetti riguardanti l’urbanistica e la programmazione territoriale, nell’ottica di favorire una maggiore integrazione tra pianificazione, sviluppo sostenibile e gestione delle trasformazioni urbane.

Particolare attenzione è stata riservata anche al trasporto pubblico locale, settore considerato centrale per migliorare la mobilità dei cittadini e rafforzare i collegamenti tra territori, aree interne e principali poli urbani della Calabria. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

I provvedimenti approvati comprendono inoltre misure nell’ambito del welfare regionale, con interventi orientati al rafforzamento delle politiche sociali e dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione, all’interno di una programmazione che punta a migliorare l’inclusione e la qualità dei servizi territoriali.

Un ulteriore capitolo riguarda la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino-costiero, considerato un asset strategico per lo sviluppo sostenibile della Calabria, sia sotto il profilo ambientale sia in relazione alle opportunità economiche e turistiche legate alle aree costiere.

I provvedimenti approvati confermano la volontà della Regione di intervenire su ambiti considerati prioritari per la crescita del territorio, attraverso strumenti di pianificazione, investimenti e coordinamento istituzionale finalizzati a rafforzare la capacità di risposta delle amministrazioni e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.