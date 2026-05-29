La sensazione, ormai, è che manchi davvero pochissimo. La cessione della Reggina al gruppo italo-americano legato a Matt Rizzetta sarebbe entrata nelle battute finali e le prossime ore potrebbero risultare decisive per arrivare alla fumata bianca.

Dopo settimane di contatti riservati, incontri e indiscrezioni sempre più insistenti, i segnali arrivati nelle ultime ore sembrano confermare che la trattativa sia vicinissima alla conclusione. Prima il comunicato ufficiale del Campobasso FC, poi il post pubblicato sui social personali da Matt Rizzetta: messaggi che, pur senza annunciare nulla ufficialmente, lasciano intendere come il lavoro tra le parti sia ormai in uno stato molto avanzato.

«Tante motivazioni ma niente illusioni. Ci stiamo lavorando, ma niente di ufficiale», ha scritto Rizzetta sui propri profili social, accompagnando il messaggio con i cuori amaranto. Un riferimento che i tifosi della Reggina hanno immediatamente collegato alla possibile acquisizione del club dello Stretto.

Ancora più significativo il contenuto del comunicato diffuso dal Campobasso, nel quale la società ha rassicurato tifosi e ambiente sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, confermando contestualmente «interlocuzioni concrete e in fase avanzata» riguardanti la Reggina e un gruppo riconducibile allo stesso Rizzetta.

Parole che hanno inevitabilmente alimentato l’entusiasmo della tifoseria amaranto. Anche perché, secondo quanto filtra, il lavoro tra le parti starebbe proseguendo senza soste per definire gli ultimi aspetti dell’operazione. Il patron Ballarino, in queste ore, sarebbe impegnato nei passaggi conclusivi di una trattativa destinata a segnare il futuro immediato della società.

Nel quadro dell’operazione emergono ora ulteriori dettagli: il preliminare sarebbe atteso nei prossimi giorni, mentre il closing dovrebbe avvenire entro il mese di luglio. L’offerta sul tavolo sarebbe superiore al milione di euro, con l’aggiunta di un importante bonus legato alla possibile promozione in Serie C.

Resta tuttavia un nodo ancora aperto: Ballarino avrebbe richiesto un anticipo in fase di preliminare, superiore alla soglia ordinaria del 10%, con l’obiettivo di coprire alcune spese correnti del club. Un aspetto che, al momento, rappresenta uno dei punti ancora in fase di definizione.

Sul piano societario, Rizzetta avrebbe un ruolo di coordinamento all’interno dell’operazione, che non farebbe capo a un fondo d’investimento ma a un’importante azienda attiva su tutto il territorio nazionale, con sede in Lombardia e già sponsor di diverse realtà calcistiche.

Grande attenzione anche al tema dei lavoratori: tra le priorità del possibile nuovo assetto societario vi sarebbe la salvaguardia dei posti di lavoro, dai dipendenti del club fino al settore giovanile e alle strutture, realtà che oggi presentano già alcune pendenze e che rappresentano un nodo delicato da affrontare nella fase di transizione.

Resta infine un elemento fondamentale: fino alla firma del preliminare, rimangono formalmente in corsa anche altri gruppi interessati al club amaranto.

La prudenza resta quindi inevitabile finché non arriveranno firme e ufficialità, ma il clima attorno alla vicenda è cambiato sensibilmente. Adesso non si parla più soltanto di contatti o semplici manifestazioni d’interesse: adesso la Reggina è davvero vicina a un nuovo assetto societario.

Ore di attesa, dunque, ma anche di forte ottimismo. Perché mai come stavolta la fumata bianca sembra davvero dietro l’angolo.